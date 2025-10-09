Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλευρό των οινοποιών

Συμβολική εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο συνέδριο ανοιχτής γευσιγνωσίας «Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλευρό των οινοποιών
09 Οκτ. 2025 15:16
Στο πλαίσιο της αμέριστης στήριξης του στον πρωτογενή τομέα, το Επιμελητήριο Αχαΐας στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στο πλευρό των οινοποιών, τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, όσο και για την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους.

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Β΄ αντιπρόεδρός του, Τάκης Βασιλείου, σε χαιρετισμό του στο συνέδριο ανοιχτής γευσιγνωσίας «Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου», που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στο ιστορικό οινοποιείο της «Achaia Clauss».

Ο κ. Βασιλείου αναφέρθηκε στις ενέργειες του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με εμβληματικό σημείο αναφοράς τη σύσταση του Αγροτικού Τμήματος, ενώ πρότεινε να δημιουργηθεί Μουσείο Κρασιού στην Αιγιαλεία.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσώπησαν επίσης, ο πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών, Γιώργος Κολλιόπουλος και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και υπεύθυνος στήριξης επιχειρήσεων, Γιάννης Χριστόπουλος.

Την εκδήλωση άνοιξε με θερμό καλωσόρισμα η Ηρώ Τσιμπρή, γενική διευθύντρια και συντονίστρια του προγράμματος CLLD/LEADER της Αχαΐα – Αναπτυξιακή Α.Ε., η οποία αναφέρθηκε στη σημασία και τη χρησιμότητα των «Δρόμων του Κρασιού», ως εργαλείου για την προβολή της τοπικής ταυτότητας, την ενίσχυση των συνεργασιών και την ανάπτυξη του οινοτουρισμού.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά,  «οι “Δρόμοι του Κρασιού” δεν είναι μόνο μια τουριστική διαδρομή. Είναι ένας πολιτιστικός χάρτης που ενώνει τόπους, ανθρώπους και παραδόσεις».

Το συνέδριο διεξήχθη στο πλαίσιο της Διατοπικής Συνεργασίας «Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου» του προγράμματος CLLD/LEADER.

 
