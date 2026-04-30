Το επιτελικό κράτος ήταν μονόδρομος

Ο κ. Μητσοτάκης μπήκε στα 35 του στην πολιτική, έχοντας σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια πως θα γίνει πρωθυπουργός. Το πέτυχε 10 χρόνια μετά με τρομερή προσπάθεια συγκρότησης. Τίποτα στη διαδρομή του δεν ήταν τυχαίο. Με μία ομάδα δυνατών συμβούλων και συνεργατών έχτισε σιγά-σιγά το πως θα κερδίσει τη ΝΔ. Στις εκλογές της, είχε προβλέψει ότι θα γίνει πρόεδρος της, λέγοντας πως «στην πραγματικότητα ψηφίζουμε για τον επόμενο πρωθυπουργό».

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 που ανέλαβε τη ΝΔ μέχρι τις εκλογές του 2019 ετοίμασε με ποιους και πως θα κυβερνήσει. Στράφηκε ακόμη και σε βαριά ονόματα του ΠΑΣΟΚ (π.χ. Χρυσοχοΐδης) ενώ θεώρησε αναγκαίο το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Οταν ανακοίνωσε την κυβέρνηση του, έδωσε σε κάθε υπουργό του ένα μπλε φάκελο, που περιέγραφε το έργο που έπρεπε να κάνει. Δεν ήταν μία έκθεση ιδεών. Ηταν πλήρεις μελέτες, κοστολογημένες και ρεαλιστικές.

Το επιτελικό κράτος ήταν απολύτως αναγκαίο σε μία χώρα όπου τα υπουργεία ήταν προσωπικά βιλαέτια υπουργών, χωρίς σχεδιασμούς, πυρήνες ανοργανωσιάς και αναποτελεσματικότητας. Ηταν δε αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς του πρωθυπουργού και του επιτελείου του.

Στην Ελλάδα του φαύλου δημοσίου, το επιτελικό κράτος ήταν μία σωστή δυναμική πρωτοβουλία που απέδωσε. Ομως αυτό δεν εμπόδισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να βαρύνεται και με σοβαρά λάθη. Διότι όταν ελέγχεις ασφυκτικά τα πάντα και τα καταφέρνεις, γιατί αλλού δεν τα έχεις καταφέρει;

Από τα πολλά που απέτυχε, αξίζει να αναφέρω την γραφειοκρατία που εμποδίζει επί χρόνια μεγάλα έργα. Στην Εύβοια ακόμη περιμένουν την ανασυγκρότηση. Την Παιδεία που προσφέρει τον αναλφαβητισμό και έχει υποκατασταθεί από τα φροντιστήρια. Τον πρωτογενή τομέα που είναι σε εξαθλίωση. Αν γινόμασταν Ολλανδία, μέσα από τον τεράστιο πλούτο της περιφέρειας θα σταματούσε η αστυφιλία. Και βέβαια το πως διανέμεται το κρατικό χρήμα.

Αν η αντιπολίτευση μπορούσε να είναι χρήσιμη, δεν θα μιλούσε για το επιτελικό κράτος που για μία χώρα σαν την Ελλάδα ήταν αναγκαίο και απέδωσε. Θα μιλούσε για το πώς ενώ υπάρχει επιτελικό κράτος, επτά χρόνια μετά δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι κύριες παθογένειες της χώρας. Αλλά μιλά για ανύπαρκτα θέματα όπως οι υποκλοπές, όπου ο εισαγγελέας έχει συντριπτικό δίκιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



