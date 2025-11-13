«Το έπνιξε το κορίτσι η μηχανή»: Συγκλονισμένο το Δαμάσι από τον θάνατο της 49χρονης

Σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι Τυρνάβου ο τραγικός θάνατος 49χρονης αρτοποιού, η οποία έχασε τη ζωή της την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο του φούρνου της. Το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στο μηχάνημα, προκαλώντας τον θάνατό της από ασφυξία.

«Το έπνιξε το κορίτσι η μηχανή»: Συγκλονισμένο το Δαμάσι από τον θάνατο της 49χρονης
13 Νοέ. 2025 14:51
Pelop News

Συντετριμμένο το Δαμάσι του Τυρνάβου, μετά το φρικτό δυστύχημα που σημειώθηκε σε φούρνο του χωριού, όπου μια 49χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε. Η άτυχη γυναίκα φορούσε φουλάρι, το οποίο πιάστηκε στον μηχανισμό, σχηματίζοντας θηλιά γύρω από τον λαιμό της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν η 49χρονη ιδιοκτήτρια του φούρνου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού μετά το τέλος της παραγωγής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την άτυχη γυναίκα εντόπισε πελάτισσα, η οποία μπήκε στο κατάστημα και, μη βρίσκοντάς την, προχώρησε στο πίσω μέρος, όπου την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

«Είχε εδώ, στον λαιμό, το φουλάρι και αυτό πιάστηκε και την έπνιξε η μηχανή που ζυμώνει. Δεν μπορούσε να το ξεσκίσει να πέσει; Τι να πω; Χρόνια την έκανε αυτή τη δουλειά», δήλωσε συγκλονισμένη η γυναίκα που την ανακάλυψε.

Άλλος κάτοικος του χωριού περιέγραψε πως η 49χρονη «είχε τελειώσει την παραγωγή της και καθάριζε το μηχάνημα. Κατά έναν περίεργο τρόπο πήρε μπρος και το φουλάρι που φορούσε έγινε θηλιά στον λαιμό της».

Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η τοπική κοινωνία είναι βυθισμένη στη θλίψη, καθώς η 49χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή για τη δουλειά και τον χαρακτήρα της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τους κατοίκους, είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα της και άφησε πίσω της δύο παιδιά. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε, ενώ εξετάζεται και αν πληρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον χώρο εργασίας.

