Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση για τα Τέμπη

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους εργαζομένους και τους πολίτες απηύθυνε σήμερα το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για την σαββατιάτικη κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Τον λόγο πήρε η γενική γραμματέας του ΕΚΠ, Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έχει γίνει ώστε να υπάρξει δυναμικό «παρών» από όλους στην αυριανή απεργιακή κινητοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της τόνισε:

«Στις 28 Φλεβάρη θέλουμε να ακουστεί ξανά δυνατά, σε όλη την Ελλάδα, η φωνή των εργαζομένων. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Όλοι να βρεθούμε το Σάββατο στην Πλατεία Γεωργίου για την απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Τρία χρόνια μετά, κρατάμε ζωντανό το θέμα και τηρούμε την υπόσχεση που δώσαμε στις οικογένειες των θυμάτων.

Από τα εργοστάσια στη Βοιωτία και τα Τρίκαλα μέχρι τα καθημερινά συμβάντα στους χώρους δουλειάς, γίνεται φανερό ότι η πολιτική του “κόστους–οφέλους” της κυβέρνησης είναι εχθρική προς τον λαό και τους εργαζομένους.

Το δίλημμα για εμάς είναι σαφές: τα κέρδη ή οι ζωές μας. Εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας. Η δικαίωση θα έρθει μόνο μέσα από τον καθημερινό αγώνα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



