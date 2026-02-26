Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση για τα Τέμπη

Το ραντεβού έχει δοθεί για το πρωί (11.00) του Σαββάτου, στην Πλατεία Γεωργίου

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση για τα Τέμπη
26 Φεβ. 2026 15:38
Pelop News

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους εργαζομένους και τους πολίτες απηύθυνε σήμερα το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για την σαββατιάτικη κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Τον λόγο πήρε η γενική γραμματέας του ΕΚΠ, Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έχει γίνει ώστε να υπάρξει δυναμικό «παρών» από όλους στην αυριανή απεργιακή κινητοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της τόνισε:

«Στις 28 Φλεβάρη θέλουμε να ακουστεί ξανά δυνατά, σε όλη την Ελλάδα, η φωνή των εργαζομένων. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Όλοι να βρεθούμε το Σάββατο στην Πλατεία Γεωργίου για την απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Τρία χρόνια μετά, κρατάμε ζωντανό το θέμα και τηρούμε την υπόσχεση που δώσαμε στις οικογένειες των θυμάτων.

Από τα εργοστάσια στη Βοιωτία και τα Τρίκαλα μέχρι τα καθημερινά συμβάντα στους χώρους δουλειάς, γίνεται φανερό ότι η πολιτική του “κόστους–οφέλους” της κυβέρνησης είναι εχθρική προς τον λαό και τους εργαζομένους.

Το δίλημμα για εμάς είναι σαφές: τα κέρδη ή οι ζωές μας. Εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας. Η δικαίωση θα έρθει μόνο μέσα από τον καθημερινό αγώνα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Μαρτίου, όλοι οι δικαιούχοι
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ