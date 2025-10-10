Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία

Το ραντεβού που έχει δοθεί είναι το πρωί της Τρίτης (14/10) στην Πλατεία Γεωργίου

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
10 Οκτ. 2025 14:24
Pelop News

Μαζικό κάλεσμα σε όλους απευθύνει σήμερα,  το εργατικό κέντρο Πάτρας που παραχώρησε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την πανελλαδική απεργία που έχει προκηρυχτεί για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Στη συνέντευξη Τύπου μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΠ Δημήτρης Μαρμούτας ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Στις 14 Οκτωβρίου θα δώσουμε μια ακόμα ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση που μας θέλουν σκλάβους που θέλουν να δουλεύουμε 13ωβρες  την ώρα που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα , καλούμε τα ταξικά συνδικάτα να δώσουμε μάχη για την επιτυχία της απεργίας. Ολοι μαζί θα δώσουμε την μάχη ώστε το νομοσχέδιο να μην περάσει στην Βουλή. Τους καλούμε όλους την Τρίτη, στην Πλατεία Γεωργίου».

Στη συνέχεια, η γραμματέας του ΔΣ Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, δήλωσε: «Το ΕΚΠ προκήρυξε νέα απεργία για τις 14 Οκτωβρίου ως απάντηση στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Καλούμε τους εργαζόμενους να γιγαντώσουν το απεργιακό μέτωπο και να παλέψουμε για καλύτερους μισθούς, πενθήμερο, 7ωρο και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας απέναντι σε όσους μας θέλουν σκλάβους ».
