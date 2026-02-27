Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας κάνει κάλεσμα για τα Τέμπη, ποιοι άλλοι συμμετέχουν

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους εργαζομένους και τους πολίτες απηύθυνε χθες το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για την αυριανή κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η συνέντευξη δόθηκε στα γραφεία του ΕΚΠ, όπου τον λόγο πήρε η γενική γραμματέας του ΔΣ, Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έχει γίνει ώστε να υπάρξει δυναμικό «παρών» από όλους στην απεργιακή κινητοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της τόνισε: «Στις 28 Φλεβάρη βγαίνουμε στους δρόμους και θέλουμε να ακουστεί ξανά δυνατά, σε όλη την Ελλάδα, η φωνή των εργαζομένων. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Ολοι να βρεθούμε το Σάββατο στην Πλατεία Γεωργίου για την απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Τρία χρόνια μετά, κρατάμε ζωντανό το θέμα και τηρούμε την υπόσχεση που δώσαμε στις οικογένειες των θυμάτων, ότι δεν θα ξεχαστεί μέχρι να έρθει η δικαίωση.

Από τα εργοστάσια στη Βοιωτία και τα Τρίκαλα μέχρι τα καθημερινά συμβάντα στους χώρους δουλειάς, γίνεται φανερό ότι η πολιτική του «κόστους–οφέλους» της κυβέρνησης είναι εχθρική προς τον λαό και τους εργαζομένους.

Το δίλημμα για εμάς είναι σαφές: τα κέρδη ή οι ζωές μας. Εμείς επιλέγουμε ξεκάθαρα τις ζωές μας. Η δικαίωση θα έρθει μόνο μέσα από τον καθημερινό αγώνα και αυτό θα κάνουμε και το Σάββατο».

«ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου, η «Π» υπέβαλε ερώτηση στους εκπροσώπους του ΕΚΠ για να καταθέσουν ένα σχόλιο σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της δικαιοσύνης η οποία επέβαλε ποινή φυλάκισης σε δυο μέλη του Εργατικού Κέντρου για υπόθεση ξυλοδαρμού που είχε γίνει το 2018.

«Θα υπάρξει επίσημη απάντηση με ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας» ήταν η λακωνική απάντηση του αντιπρόεδρου του ΔΣ, Βασίλη Βασιλείου.

Την απεργιακή κινητοποίηση για τα Τέμπη στηρίζει και θα συμμετάσχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας, το σωματείο εργαζομένων του Αγίου Ανδρέα «Ιπποκράτης», ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Ν. Αχαΐας, η Ενωτική Διεκδίκηση Κίνηση Εμπορων Πάτρας, οι οποίοι παράλληλα καλούν τους πολίτες να δώσουν βροντερό παρών στην Πλατεία Γεωργίου.

