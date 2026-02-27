Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας κάνει κάλεσμα για τα Τέμπη, ποιοι άλλοι συμμετέχουν

Την απεργιακή κινητοποίηση που θα γίνει στην Πλατεία Γεωργίου στηρίζουν πολλοί σύλλογοι και φορείς

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας κάνει κάλεσμα για τα Τέμπη, ποιοι άλλοι συμμετέχουν
27 Φεβ. 2026 15:02
Pelop News

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους εργαζομένους και τους πολίτες απηύθυνε χθες το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για την αυριανή κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η συνέντευξη δόθηκε στα γραφεία του ΕΚΠ, όπου τον λόγο πήρε η γενική γραμματέας του ΔΣ, Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έχει γίνει ώστε να υπάρξει δυναμικό «παρών» από όλους στην απεργιακή κινητοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της τόνισε: «Στις 28 Φλεβάρη βγαίνουμε στους δρόμους και θέλουμε να ακουστεί ξανά δυνατά, σε όλη την Ελλάδα, η φωνή των εργαζομένων. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Ολοι να βρεθούμε το Σάββατο στην Πλατεία Γεωργίου για την απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Τρία χρόνια μετά, κρατάμε ζωντανό το θέμα και τηρούμε την υπόσχεση που δώσαμε στις οικογένειες των θυμάτων, ότι δεν θα ξεχαστεί μέχρι να έρθει η δικαίωση.

Από τα εργοστάσια στη Βοιωτία και τα Τρίκαλα μέχρι τα καθημερινά συμβάντα στους χώρους δουλειάς, γίνεται φανερό ότι η πολιτική του «κόστους–οφέλους» της κυβέρνησης είναι εχθρική προς τον λαό και τους εργαζομένους.

Το δίλημμα για εμάς είναι σαφές: τα κέρδη ή οι ζωές μας. Εμείς επιλέγουμε ξεκάθαρα τις ζωές μας. Η δικαίωση θα έρθει μόνο μέσα από τον καθημερινό αγώνα και αυτό θα κάνουμε και το Σάββατο».

«ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου, η «Π» υπέβαλε ερώτηση στους εκπροσώπους του ΕΚΠ για να καταθέσουν ένα σχόλιο σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της δικαιοσύνης η οποία επέβαλε ποινή φυλάκισης σε δυο μέλη του Εργατικού Κέντρου για υπόθεση ξυλοδαρμού που είχε γίνει το 2018.

«Θα υπάρξει επίσημη απάντηση με ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας» ήταν η λακωνική απάντηση του αντιπρόεδρου του ΔΣ, Βασίλη Βασιλείου.

Την απεργιακή κινητοποίηση για τα Τέμπη στηρίζει και θα συμμετάσχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας, το σωματείο εργαζομένων του Αγίου Ανδρέα «Ιπποκράτης», ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Ν. Αχαΐας, η Ενωτική Διεκδίκηση Κίνηση Εμπορων Πάτρας, οι οποίοι παράλληλα καλούν τους πολίτες να δώσουν βροντερό παρών στην Πλατεία Γεωργίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Μαρτίου, όλοι οι δικαιούχοι
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ