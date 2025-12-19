Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ενόψει Χριστουγέννων

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η διοίκηση του εργατικού Κέντρου Πάτρας έχει προγραμματίσει σειρά πρωτοβουλιών αλληλεγγύης για τις γιορτές των Χριστουγέννων προκειμένου να στηρίξει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και συνολικά τον λαό να συμμετάσχουν για να συγκεντρωθούν τρόφιμα και ειδών πρώτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα από τις προηγούμενες μέρες έως και την Τρίτη 23 Δεκέμβρη (καθημερινά στον 1ο όροφο 8.30 π.μ. – 2 μ.μ.), συγκεντρώνονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που θα διανεμηθούν σε οικογένειες εργαζομένων και ανέργων της πόλης, με πολλούς συμπολίτες να έχουν ανταποκριθεί.

Μια ακόμα δράση κοινωνικού χαρακτήρα είναι ότι αύριο (10π.μ. – 1 μ.μ.), στα γραφεία του συνδικαλιστικού φορέα, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, από κοινού με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας.

Την ίδια μέρα, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πατρέων και τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών και με ώρα έναρξης στις 5 μ.μ. και δωρεάν είσοδο, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή, στον πολυχώρο εκδηλώσεων της «Ιχθυόσκαλας».

Στο χώρο θα πραγματοποιηθούν χριστουγεννιάτικες κατασκευές, χορευτικές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, κουκλοθέατρο, Face painting, Photo time με εορταστικό σκηνικό.

Ταυτόχρονα το ΕΚΠ στηρίζει τις θεατρικές παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή πώς η Αννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια» και το «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» που θα δοθούν στο Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7), στις 4 και 9 Ιανουαρίου, εξασφαλίζοντας δωρεάν είσοδο, κατόπιν κρατήσεων στα τηλέφωνα 2610 226300, 2610.222700 και στο email: ergatoipal.kentropatras@gmail.

