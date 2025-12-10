Το ευρώ ενισχύεται 0,26%

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,1655 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,6030 γεν, στο 0,8749 με τη στερλίνα και στο 0,9373 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,10% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,6590 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,18% και διαμορφώνεται στα 1,3323 δολάρια.

