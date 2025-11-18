Το ευρώ ενισχύεται έναντι του δολαρίου
Τις πρώτες ώρες το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03%
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,1593 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 179,8650 γεν, στο 0,8806 με τη στερλίνα και στο 0,9220 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 155,1520 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,3163 δολάρια.
