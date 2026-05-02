Το φιάσκο που τραυματίζει

02 Μάι. 2026 9:15
Pelop News

Η «γιορτή» στον Άραξο κατέρρευσε μαζί με τη σκάλα που δεν άντεξε ούτε τα αυτονόητα.

Τραυματισμοί, προχειρότητα κι ερωτήματα για θέματα ασφάλειας εκθέτουν ανεπανόρθωτα μια χώρα που επενδύει στην επισκεψιμότητα και στην εικόνα της προς τα έξω.

Η ασφάλεια, άλλωστε, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε «λεπτομέρεια» σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ζητούμενο είναι οι άμεσες απαντήσεις και φυσικά οι αλλαγές, για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο άμεσο μέλλον.

10:24 Σερβία: Το ξύλο της αρκούδας στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, ΒΙΝΤΕΟ
10:12 Πάτρα: Γυναίκα αφαίρεσε προϊόντα αξίας 36 ευρώ και συνελήφθη από την Άμεση Δράση
10:00 Διεθνές ρεζιλίκι στον Άραξο: Η γιορτή έγινε σκηνή ατυχήματος
9:48 Δύο Πατρινοί διαιτητές στον 2ο ημιτελικό Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
9:38 Δ. Ελλάδα: Τον Απρίλιο 1.420 κλήσεις για παρκάρισμα, τα εμπόδια και η παραβατικότητα στους δρόμους
9:22 Τραμπ: Η κόντρα τον Μερτς και η απόφαση να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία
9:09 Καιρός: Αλλάζει και πάλι, από τις χαμηλές θερμοκρασίες του σαββατοκύριακου στην άνοιξη της Δευτέρας
1:44 Αυτοκτονία γιου Νορβηγών διπλωματών, είχε λάβει 5 εκατ. δολάρια κληρονομιά από τον Επστάιν
0:36 EuroLeague: Εκτός του Final Four ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος!
21:53 Αλέξανδρος Παναγούλης: 50 χρόνια από τον θάνατο ενός ασυμβίβαστου αγωνιστή
21:39 Έκθεση-σοκ για το κλίμα: Η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο
21:22 Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους
21:01 Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50
20:49 Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ
20:35 Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
20:21 Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Μερτς – Τραμπ: Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
