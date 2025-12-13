Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στην πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, δηλώνοντας ξεκάθαρα πως ήρθε «να τη θαυμάσει». Λίγη ώρα αργότερα, ένα αυθόρμητο φιλί του ζευγαριού πάνω στη σκηνή έγινε viral, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημόσια και αφοπλιστική χημεία τους.

Το βράδυ της Παρασκευής η τραγουδίστρια έκανε πρεμιέρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, σε ένα πρόγραμμα που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν φυσικά και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά και την περηφάνια του για την αγαπημένη του. «Πάω να τη θαυμάσω», είπε χαμογελώντας στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στην είσοδο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο ήταν όταν η Δέσποινα Βανδή ερμήνευε «Το δικό σου αμάρτημα». Ο Μπισμπίκης βρισκόταν μπροστά στην πίστα, εκείνη τον πλησίασε, του τραγούδησε, τον αγκάλιασε — και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί μπροστά στο κοινό. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τον αστρολόγο Ανδρέα Αντάρη, ο οποίος το δημοσίευσε στο Instagram, όπου και διαδόθηκε αμέσως.

Το ζευγάρι έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης. Πρόσφατα, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε απευθυνθεί δημόσια στη Δέσποινα Βανδή αποκαλώντας τη «θεά του», επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους παραμένει έντονη και αφοσιωμένη.





