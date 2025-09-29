Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

29 Σεπ. 2025 8:59
Pelop News

Κρατήσου καθημερινά σε φόρμα με αθλητικά είδη Crivit ή τα όργανα εκγύμνασης που χρειάζεσαι και πέτυχε τους προπονητικούς στόχους που επιθυμείς! Οργάνωσε το εργαστήριό σου με απαραίτητα εργαλεία για να ολοκληρώνεις κάθε εργασία σου εντός ή εκτός σπιτιού, εξασφαλίζοντας τα καλύτερα αποτελέσματα! Διάλεξε πάνω από 115 γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και δώσε στην κάθε μέρα σου τη γλύκα που της αξίζει! Εναρμόνισε τους χώρους και τη διάθεσή σου με το Φθινόπωρο και ανανέωσε το μπαλκόνι ή τον κήπο σου με άνθη & φυτά γεμάτα όμορφα χρώματα της φύσης! Εξοπλίσου με το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο και την επαναφορτιζόμενη μπαταρία Parkside σε Lidl τιμή και κάνε τις DIY εργασίες σου, όπως θες!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:28 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πήρε «διπλό» στο Βραχάτι
10:26 Κρήτη: Πεντάχρονο παιδί διασωληνώθηκε μετά από παράσυρση στον Άγιο Νικόλαο
10:20 Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα, τι δήλωσαν
10:16 Στις 4/10 η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, οι θέσεις εργασίας
10:15 Που θα δείτε την μονομαχία Ατρόμητος-Λάρισα για τη Σουπερ Λιγκ
10:14 Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024
10:09 Πατέρας συνελήφθη για ασέλγεια στην κόρη του στο Αγρίνιο
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:00 Προ των πυλών έντονα καιρικά φαινόμενα, πότε και που θα εκδηλωθούν
9:58 Μπισμπίκης σε Βανδή: «Έκανα μ@#$@, θα το διορθώσω»
9:40 Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα
9:38 Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
9:34 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Με Κυρανάκη η επέτειος 51 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας
9:29 Στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα ο Νετανιάχου – Ο Τραμπ προωθεί πρόταση για ανακωχή στη Γάζα
9:29 Εντυπωσίασε η 1η Ολυμπιάδα ανθρωποειδών ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία ΦΩΤΟ
9:22 Ενέργεια: «Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, οι αυξήσεις στην Ελλάδα
9:14 Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10
9:14 Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση και καταδύσεις
9:05 Γεωργιάδης για την συγνώμη για την fake δήλωση: «Γενναίοι μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες»
