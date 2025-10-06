Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
06 Οκτ. 2025 9:00
Pelop News

Διάλεξε αλμυρές ή γλυκές λιχουδιές Halloween από τα Lidl και ετοιμάσου να χορτάσετε φοβερά διασκεδαστικές στιγμές, μικροί και μεγάλοι! Διάλεξε ποικιλία από γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και δώσε στην κάθε μέρα σου τη γλύκα που της αξίζει! Απόκτησε απαραίτητα εργαλεία και είδη Parkside ή Ultimate Speed για τη συντήρηση & φροντίδα του αυτοκινήτου σου και εξασφάλισε ασφαλείς και άνετες διαδρομές! Φέρε τα χρώματα της φύσης στο σπίτι ή το μπαλκόνι σου και φρέσκαρε τη διάθεσή σου, αλλά και την αισθητική του χώρου σου! Διάλεξε τον σύγχρονο και πρακτικό ηλιακό προβολέα LED Livarno Home για τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σου και απόλαυσε τον φωτισμό που θέλεις!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:34 Διπλή πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο: «Πυρά» από Αριστερά και Πατριώτες για πολιτική και Γάζα
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ