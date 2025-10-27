Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Απόλαυσε πάνω από 230 υψηλής ποιότητας αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Διάλεξε πάνω από 115 γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε στιγμή σου, ιδιαίτερα γλυκιά και απολαυστική! Ανακάλυψε ποικιλία ποιοτικών αντρικών & γυναικείων εσωρούχων Esmara, φτιαγμένα με απαλά υφάσματα, minimal γραμμή, βολικά χρώματα και ζήστε άνετα, κάθε μέρα! Ανανέωσε τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα σου με urban φθινοπωρινούς συνδυασμούς και στιλάτες επιλογές που κάνουν την κάθε εμφάνισή σου, να τραβάει τα βλέμματα! Φέρε τα χρώματα της φύσης στο σπίτι ή το μπαλκόνι σου και δώσε μια χρωματιστή πινελιά στη διάθεσή σου, αλλά και την αισθητική του χώρου σου!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



