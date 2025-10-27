Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

27 Οκτ. 2025 8:35
Pelop News

Απόλαυσε πάνω από 230 υψηλής ποιότητας αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Διάλεξε πάνω από 115 γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε στιγμή σου, ιδιαίτερα γλυκιά και απολαυστική! Ανακάλυψε ποικιλία ποιοτικών αντρικών & γυναικείων εσωρούχων Esmara, φτιαγμένα με απαλά υφάσματα, minimal γραμμή, βολικά χρώματα και ζήστε άνετα, κάθε μέρα! Ανανέωσε τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα σου με urban φθινοπωρινούς συνδυασμούς και στιλάτες επιλογές που κάνουν την κάθε εμφάνισή σου, να τραβάει τα βλέμματα! Φέρε τα χρώματα της φύσης στο σπίτι ή το μπαλκόνι σου και δώσε μια χρωματιστή πινελιά  στη διάθεσή σου, αλλά και την αισθητική του χώρου σου!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

 

 
11:40 Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι
11:35 Από το TikTok στην Πάτρα: Το “ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ” φέρνει κουίζ, χιούμορ και γνώση στο Act
11:30 Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ
11:25 Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας
11:18 Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου
11:13 Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
11:08 Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου
11:00 Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις
10:56 Αχινός: Η οδύσσεια της λύτρωσης στους δρόμους του Λονδίνου
10:53 Το «ΟΧΙ» της δικής μας εποχής
10:50 Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ
10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
10:45 Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
10:41 Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής
10:37 Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
10:35 Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα
10:30 Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ
10:26 Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
10:23 e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Μετά την 28η Οκτωβρίου έρχονται πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων
10:21 Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»
