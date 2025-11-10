Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
10 Νοέ. 2025 9:00
Pelop News

Απόλαυσε ποικιλία από υψηλής ποιότητας αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Διάλεξε ποικιλία από γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε στιγμή σου, ιδιαίτερα γλυκιά και απολαυστική! Απόκτησε, σε μοναδικές Lidl τιμές, τα αθλητικά εσώρουχα Crivit, για μικρούς & μεγάλους, και ζήστε με άνεση και ζεστασιά, κάθε χειμωνιάτικη μέρα, όπως αξίζει! Απόκτησε ένα πλήρες εργαστήριο ή εξόπλισε την εργαλειοθήκη σου με ισχυρά, αξιόπιστα εργαλεία Parkside και ολοκλήρωσε άψογα κάθε DIY εργασία σου! Εξόπλισε το σπίτι σου με το κεραμικό αερόθερμο Tronic ή άλλα θερμαντικά σώματα & είδη που δημιουργούν τη ζεστή σπιτική ατμόσφαιρα που αναζητάς! Προτίμησε για το σπίτι σου ή πρόσφερε σε φίλους, άνθη και φυτά που θα κάνουν την ατμόσφαιρα πιο χρωματιστή & χαρούμενη και θα ανεβάσουν τη διάθεση!

 

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:55 Σπάνιο ρολόι χειρός πουλήθηκε για 14,19 εκατ. φράγκα σε δημοπρασία στη Γενεύη
9:54 Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας: Ψήφισμα για τα ΕΛΤΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο
9:48 σπιράλ: Ο Θάνος Δούρος στο «Smart City Expo World Congress 2025»
9:44 Δημητσάνα: Ένας φθινοπωρινός παράδεισος στην καρδιά της Αρκαδίας
9:42 Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνικής Οδός, πως διεξάγεται η κυκλοφορία
9:41 Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε γερανοφόρο, τραυματίστηκε ο χειριστής
9:33 Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τα γενέθλια της αδερφής του Λένας
9:33 Kατέληξε δημοτικός υπάλληλος, είχε τραυματιστεί εν ώρα εργασίας
9:30 Η «Π» σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμό Ρομά στην Δυτική Αχαΐα ΦΩΤΟ
9:26 Λιγνάδης: Στο Εφετείο ξανά για τους βιασμούς
9:23 Τι προβλέπει η συμφωνία της Γερουσίας για το Shutdown – Τραμπ: Πλησιάζουμε στο τέλος
9:19 Έλεγχοι σε παλιές επιδοτήσεις επενδύσεων
9:13 Η αντίδραση Τραμπ για το παραποιημένο βίντεο του BBC
9:12 Συνέντευξη Σαμαρά: Τα μηνύματα που έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, το κόμμα και ο Μητσοτάκης
9:05 Σε εορταστικό mood η Δούκισα Νομικού: Δείτε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
9:02 Η «Ιθάκη» του Τσίπρα και η νέα ανάρτησή του
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
8:52 Επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο: Συναντήσεις με Πάλμα και Χριστοδουλίδη
8:51 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης, από σήμερα οι αιτήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ