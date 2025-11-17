Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
17 Νοέ. 2025 9:00
Pelop News

Απόλαυσε ποικιλία από υψηλής ποιότητας αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Διάλεξε ποικιλία από γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε στιγμή σου, ιδιαίτερα γλυκιά και απολαυστική! Διάλεξε πιτζάμες, παντόφλες & κάλτσες με απαλά & ζεστά υφάσματα, σε όμορφα σχέδια και χρώματα και ζήσε χαλαρές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι! Απόκτησε λευκά είδη αγαπημένης ποιότητας, με απαλά υφάσματα, σε ποικιλία σχεδίων & χρωμάτων και κοιμήσου ήρεμα &… ονειρεμένα! Προετοιμάσου για τις γιορτές, με χριστουγεννιάτικα στολίδια και είδη που δημιουργούν μια μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, για μικρούς και μεγάλους! Κάνε δώρο την ξύλινη κουζίνα Lupilu σε μοναδική τιμή Lidl και χάρισε όμορφες και δημιουργικές στιγμές, γεμάτες χριστουγεννιάτικη χαρά και μαγεία! Επίλεξε να προσφέρεις για δώρο ένα κατακόκκινο Αλεξανδρινό ή όποιο άλλο λουλούδι θέλεις και κάνε μια όμορφη κίνηση γεμάτη χρώμα και καλή διάθεση!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ 

