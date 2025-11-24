Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

24 Νοέ. 2025 9:00
Πρόλαβε μοναδικές Black Deal προσφορές σε εργαλεία, σκεύη κουζίνας, είδη καθημερινής χρήσης & άλλα, και απόκτησε όλα όσα θες με τη Lidl Plus κάρτα σου! Πάρε για το σπίτι σου ή πρόσφερε σε φίλους άνθη και φυτά που θα κάνουν την ατμόσφαιρα ακόμα πιο γιορτινή και όμορφη! Απόκτησε μια φόρμα βελουτέ Esmara για τις καθημερινές εμφανίσεις σου σε μοναδική Lidl τιμή και ζήσε όμορφες, ζεστές στιγμές, γεμάτες άνεση και στιλ! Απόλαυσε πάνω από 230 deluxeς αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Διάλεξε πάνω από 115 γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε στιγμή σου, ιδιαίτερα γλυκιά και απολαυστική!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

12:53 «Ιθάκη»: Θύελλα αντιδράσεων για το νέο βιβλίο Τσίπρα – Πυρά από Πολάκη, καρφιά από στελέχη, σχόλια από Μπακογιάννη
12:44 Ζελένσκι: «Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά η ειρήνη παραμένει μακριά» – Με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο της ΕΕ
12:35 Ξεκίνησε η πίστωση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δείτε αν τη δικαιούστε
12:28 Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις – Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ
12:21 Ο Τσίπρας «ξεγυμνώνει» τον Βαρουφάκη: Από asset της διαπραγμάτευσης σε βαρίδι για τη χώρα
12:16 Πάτρα: Παρουσιάστηκε η νέα προσβάσιμη εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 – Φωνητικός βοηθός, live tracking και ασφάλεια για όλους
12:10 Αγρίνιο–Αμφιλοχία: Τραυματισμένο άλογο αβοήθητο για ώρες μετά από τροχαίο λόγω νομοθετικού κενού ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:02 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και επίμονα φαινόμενα από την Τρίτη – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δυτική Ελλάδα
12:00 Πάτρα – Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κριτική και μηνύματα αλλαγής – Πολιτικές δεσμεύσεις Ανδρουλάκη
11:55 Αυστραλία: Οργή στη Γερουσία για τη γερουσιαστή Χάνσον που εμφανίστηκε με μπούρκα – Κατηγορίες για ρατσισμό ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Αμαλιάδα: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
11:44 Τάιλερ Μακμπέθ προς Τσίπρα: «Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου για προώθηση του βιβλίου σου»
11:38 Πάτρα: Ο Κ. Πελετίδης αποχαιρετά τον Γιάννη Γκοτσόπουλο – Σύντροφο, αγωνιστή και πρώην δημοτικό σύμβουλο
11:30 Ηράκλειο: Σοκ και θλίψη για την απώλεια της 2χρονης Εφραιμίας – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Βενιζέλειο
11:30 Χειροπέδες σε οδηγό με …σουγιά!
11:29 Τόκιο: Οχημα έπεσε σε πεζούς, νεκρός ηλικιωμένος, 10 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»
11:19 Αιθιοπία: Εξερράγη το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι μετά από τουλάχιστον 10.000 χρόνια σιωπής
11:18 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Λέει πολλά ψέματα – Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη»
11:15 Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής στην ενέργεια»
