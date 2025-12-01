Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Απόλαυσε πάνω από 230 deluxe αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Ανακάλυψε πάνω από 115 γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε μέρα της εορταστικής περιόδου, σκέτη γλύκα! Κάνε τους δώρο κλασικά αγαπημένα ξύλινα ή άλλα παιχνίδια, και μοίρασέ τους χαρά, χαμόγελα και συναρπαστικές στιγμές γεμάτες χριστουγεννιάτικη μαγεία! Πρόσθεσε στην γκαρνταρόμπα σου εντυπωσιακά ρούχα που θα χαρίσουν λάμψη και ξεχωριστό στιλ, σε κάθε εμφάνισή σου τις γιορτές! Διάλεξε ένα λουλούδι γεμάτο χρώματα και κάνε ένα όμορφο γιορτινό δώρο στην οικογένεια ή τους φίλους, με αγάπη και χαρούμενη διάθεση! Απόκτησε είδη καθημερινής φροντίδας και περιποίησης από τα Lidl και ανάδειξε κάθε μέρα τον πιο όμορφο και περιποιημένο εαυτό σου!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



