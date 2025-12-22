Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Εφοδιάσου με όλες τις σαλάτες ή τις ελιές που θα δώσουν παραπάνω γεύση στο γιορτινό τραπέζι και απόλαυσε με την παρέα σου τις μειωμένες Lidl τιμές τους! Εντυπωσίασε φίλους και γνωστούς προσφέροντας ποικιλία από γευστικά αλμυρά ή γλυκά σνακ και απολαύστε κάθε στιγμή, με αμείωτη όρεξη για πάρτι! Απόκτησε για την κάβα σου ή κάνε δώρο αγαπημένα ελληνικά κρασιά  ή αφρώδεις οίνους σε τιμές έως – 30% και χαρείτε υπεύθυνα τις γιορτές, με Lidl τιμές. Προτίμησε ποικιλία από γευστικά και ποιοτικά αλμυρά ή γλυκά προϊόντα και απόλαυσε υπέροχες προτάσεις, που θα κάνουν τις γιορτές ξεχωριστές! Διάλεξε ποικιλία από γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε μέρα μια γλυκιά, απολαυστική γιορτή για όλους! Ανανεώσου με απαλές και ζεστές βελουτέ πιτζάμες ή λευκά είδη με μοντέρνο design & χρώματα και δώσε στιλ σε κάθε χαλαρή στιγμή σου! Οργάνωσε το γραφείο του σπιτιού σου με αξεσουάρ και είδη  που χρειάζεσαι και γίνε παραγωγικός και αποτελεσματικός, από την άνεση του δικού σου χώρου! Αναζήτησε πρακτικά είδη καθημερινής χρήσης και μικροπράγματα που θα οργανώσουν το νοικοκυριό σου, εύκολα, πρακτικά και σε συμφέρουσες τιμές Lidl! Επίλεξε λουλούδια γεμάτα χρώματα και κάνε ένα όμορφο γιορτινό δώρο στην οικογένεια ή τους φίλους, με αγάπη και χαρούμενη διάθεση! Συμπλήρωσε το casual look σου με μπουφάν καπιτονέ, πουλόβερ ή παντελόνια και κάλτσες και δώσε ξεχωριστό στιλ στον χειμώνα σου, όπως σου ταιριάζει!

10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για ζώδια
10:07 Εντυπωσιακή φωταγώγηση του γιγάντιου χριστουγεννιάτικου δέντρου στο φαράγγι Σαμαριάς
10:01 Δήμος Ηλιδας: Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες από τον ΕΟΔΥ
10:00 Δυτική Ελλάδα: Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα – Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών
9:55 Κρήτη: 60 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου, ανάμεσά τους ανήλικοι
9:46 Πάτρα: Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Γιώργου Μητρόπουλου
9:36 Ωρα Πατρών: Για το «χαράτσι» της ΔΕΥΑΠ από την Λαϊκή Συσπείρωση…
9:26 Νέες δηλώσεις Ανεστίδη για τις φερόμενες ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων
9:17 Μόσχα: Νεκρός ρώσος στρατηγός σε έκρηξη αυτοκινήτου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
9:13 Belharra: Μετά την «Κίμων» έρχεται και η δεύτερη – Ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού
9:05 Ραγκούσης: Γάμος με την εκλεκτή της καρδιάς του στην εκπνοή του 2025
9:04 Ποιοι «κρύβονται» πίσω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο θυμάτων Τεμπών
8:57 Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι απειλές σε ανήλικους διακινητές κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
8:48 Γκιουλέρ: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε απειλή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
8:46 «SocialWork4ALL»: Ποια είναι η εθελοντική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
8:41 Δραματική επιχείρηση διάσωσης άνδρα από γκρεμό στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:41 Ιαπωνία: Εγκρίθηκε η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού παγκοσμίως μετά τη Φουκουσίμα
8:33 ΗΠΑ: Απόπειρα αναχαίτισης δεξαμενόπλοιου που κατευθυνόταν προς Βενεζουέλα
8:30 Στην Φλόριντα συνομιλίες για το Ουκρανικό, χάσμα Ουάσιγκτον – Μόσχας
