Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
05 Ιαν. 2026 9:00
Pelop News

Από Πέμπτη 08.01, εφοδιάσου με φρέσκα χοιρινά κρεατικά σε μόνιμα αχτύπητες τιμές και απόλαυσε αδιαμφισβήτητη γεύση και υψηλή ποιότητα, γιατί αξίζει!

Προτίμησε ποικιλία από γευστικά και ποιοτικά αλμυρά ή γλυκά προϊόντα και απόλαυσε υπέροχες προτάσεις, που θα κάνουν κάθε μέρα ξεχωριστή! Διάλεξε ποικιλία από γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε στιγμή σου, ιδιαίτερα γλυκιά και απολαυστική! Ανακάλυψε πάνω από 75 προϊόντα σε XXL συσκευασίες & αισθητά πιο χαμηλές τιμές και απόλαυσε κάθε μέρα σου, ακόμα περισσότερο! Κάνε τις καθημερινές σου προπονήσεις με αθλητικά ρούχα, όργανα & αξεσουάρ Crivit, και διατήρησε τη φόρμα σου, και τη νέα χρονιά, κατακτώντας τους στόχους σου! Δημιούργησε όμορφη ατμόσφαιρα σε κάθε χώρο του σπιτιού σου με φωτιστικά, λαμπτήρες και άλλα είδη που θα δώσουν λάμψη και σούπερ αισθητική στον χώρο σου! Κάνε κάθε χειμωνιάτικη μέρα σου ομορφότερη, προσθέτοντας στο σπίτι ή το μπαλκόνι σου ποικιλία χρωμάτων, με άνθη και φυτά από τα Lidl! Εξόπλισε την κουζίνα σου με χρηστικά και μοντέρνα σκεύη & αξεσουάρ και δημιούργησε απολαυστικές συνταγές για κάθε ώρα της ημέρας, εύκολα και σε τιμές Lidl!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

9:47 Επαναφέρει την προσάρτηση της Γροιλανδίας ο Τραμπ, η αντίδραση της Δανίας
9:44 Χατζηδάκης: Δεν θα μείνουμε θεατές στα μπλόκα – Μέτρα για FIR Αθηνών, δεν αποκλείει ΕΔΕ
9:33 Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν και οι 40 νεκροί από την πυρκαγιά στο μπαρ, οι μισοί ανήλικοι
9:29 Εισαγγελική παρέμβαση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια
9:26 Γεωργιάδης: «Η αυτοδυναμία παραμένει ένας απολύτως εφικτός στόχος»
9:15 Κασσελάκης για Συνέδριο: «Θα είναι γιορτή και όχι δημοψήφισμα επιβίωσης»
9:14 Γκουστάβο Πέτρο προς Τραμπ: «Σταμάτα να με συκοφαντείς»
9:06 Αν Σουνγκ-Κι: Απεβίωσε ο ηθοποιός «θρύλος» της Νότιας Κορέας
9:04 Σύλληψη 15χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο Κερατσίνι μετά από καταδίωξη
8:58 Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη με Χατζηδάκη και Τσιάρα για το αγροτικό – Τα στρατηγικά σημεία των αποκλεισμών
8:54 Πάτρα – Θανάσιμος ξυλοδαρμός: Στη Δικαιοσύνη σήμερα οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού καταστήματος
8:44 Πολυτελή ακίνητα: Γιατί η τοποθεσία καθορίζει τη μελλοντική υπεραξία
8:40 Πότε ξεκινούν οι Χειμερινές εκπτώσεις 2026
8:34 Πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας σήμερα στην Πάτρα
8:33 Κωνσταντοπούλου: Ζητά έκτακτη σύγκληση Βουλής για τη Βενεζουέλα, επίσημο αίτημα στον Κακλαμάνη
8:23 Ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα
8:19 «Μπλακ άουτ» στο ελληνικό FIR, τι το προκάλεσε, ανακοινώσεις της ΥΠΑ
8:14 Βενεζουέλα: Ιδρύεται επιτροπή για την απελευθέρωση Μαδούρο
8:03 ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι με «όπλο» τη ΔΕΟΣ και νέα ψηφιακά όπλα
