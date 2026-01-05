Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Από Πέμπτη 08.01, εφοδιάσου με φρέσκα χοιρινά κρεατικά σε μόνιμα αχτύπητες τιμές και απόλαυσε αδιαμφισβήτητη γεύση και υψηλή ποιότητα, γιατί αξίζει!

Προτίμησε ποικιλία από γευστικά και ποιοτικά αλμυρά ή γλυκά προϊόντα και απόλαυσε υπέροχες προτάσεις, που θα κάνουν κάθε μέρα ξεχωριστή! Διάλεξε ποικιλία από γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε στιγμή σου, ιδιαίτερα γλυκιά και απολαυστική! Ανακάλυψε πάνω από 75 προϊόντα σε XXL συσκευασίες & αισθητά πιο χαμηλές τιμές και απόλαυσε κάθε μέρα σου, ακόμα περισσότερο! Κάνε τις καθημερινές σου προπονήσεις με αθλητικά ρούχα, όργανα & αξεσουάρ Crivit, και διατήρησε τη φόρμα σου, και τη νέα χρονιά, κατακτώντας τους στόχους σου! Δημιούργησε όμορφη ατμόσφαιρα σε κάθε χώρο του σπιτιού σου με φωτιστικά, λαμπτήρες και άλλα είδη που θα δώσουν λάμψη και σούπερ αισθητική στον χώρο σου! Κάνε κάθε χειμωνιάτικη μέρα σου ομορφότερη, προσθέτοντας στο σπίτι ή το μπαλκόνι σου ποικιλία χρωμάτων, με άνθη και φυτά από τα Lidl! Εξόπλισε την κουζίνα σου με χρηστικά και μοντέρνα σκεύη & αξεσουάρ και δημιούργησε απολαυστικές συνταγές για κάθε ώρα της ημέρας, εύκολα και σε τιμές Lidl!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



