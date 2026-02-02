Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
02 Φεβ. 2026 9:00
Pelop News

Από Πέμπτη 05.02, επίλεξε για το πρωινό, το brunch ή τη ζαχαροπλαστική σου βούτυρο Milbona σε αχτύπητες τιμές και απόλαυσε κάθε στιγμή, γιατί αξίζει! Ανακάλυψε πάνω από 70 επιλογές κρεατικών για το καθημερινό τραπέζι σου και απόλαυσε με την οικογένεια ή την παρέα σου αξεπέραστη ποιότητα και οικονομία! Διάλεξε πάνω από 30 ποιοτικά προϊόντα McEnnedy εμπνευσμένα από τις ΗΠΑ και ετοίμασε γλυκά ή αλμυρά πιάτα γεμάτα γεύση, έμπνευση και σίγουρη απόλαυση! Επίλεξε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ένα γλυκό ή αλμυρό απολαυστικό δώρο και δώσε σε κάθε στιγμή σας, μια μοναδική γεύση αγάπης!  Κάνε κάθε χειμωνιάτικη μέρα σου ακόμα πιο φωτεινή, όμορφη και γεμάτη χρώματα και αρώματα, με άνθη και φυτά επιλεγμένα από τα Lidl! Βρες το τέλειο δώρο για τον αγαπημένο σου Βαλεντίνο και ζήστε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη όμορφες εκπλήξεις και δώρα που λένε «σ’ αγαπώ»! Εξοπλίσου με κάθε μικρό ή μεγάλο εργαλείο που χρειάζεσαι για τις DIY εργασίες σου και εξασφάλισε αποτελέσματα υψηλής αντοχής Parkside, σε κάθε εργασία σου! Αναβάθμισε τη διακόσμηση του παιδικού δωματίου με μικροέπιπλα ή άλλα χρηστικά είδη και δημιούργησε έναν όμορφο χώρο παιχνιδιού, δημιουργίας και χαράς!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:09 Σοβαρή κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Σημαντικό βήμα για την εκεχειρία, άνοιξε σύνορο στη Γάζα
11:00 Άμνετ: Όταν το πένθος γεννά αθανασία
10:53 Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Ώρα για τολμηρές τομές»
10:52 Νέα υποχώρηση του bitcoin, δείτε που έφτασε
10:47 Ρεύμα: Χωρίς ανατροπές τα τιμολόγια Φεβρουαρίου, πού πληρώνεις λιγότερα
10:44 Πάτρα: Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο Χάραμα
10:41 Μεντβέντεφ: «Ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος»
10:36 «Και ο μήνας έχει…ΟΚΤΩ»: Μουσικοχορευτική παράσταση της Πολυφωνικής στο «Royal Theater»
10:30 Πάτρα: Ληστής ετών… 15 και με «παρελθόν»
10:21 ΕΡΓΑΝΗ: Πόσο έφτασε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2025
10:13 Αυτός είναι ο αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών στον δρόμο για το μετάλλιο
10:11 Ώρα Πατρών: Χωρίς πυξίδα και χωρίς σχέδιο για το τρένο
10:02 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:55 Θαλάσσιο μέτωπο: Μετά το καλοκαίρι τα σπουδαία
9:46 Φάμελλος: Συνάντηση με Βαρθολομαίο – Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
9:33 Το ΜΙΔΑ βάζει τάξη στα ακίνητα: Πότε και τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες στο νέο Μητρώο Ακινήτων
9:26 Εκπαιδευτικοί: Στάσεις εργασίας καθηγητών και δασκάλων
9:20 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Missing Alert στη Γερμανία, που στρέφονται οι έρευνες
9:12 Ρώμη: Μπαίνει εισιτήριο στη Φοντάνα ντι Τρέβι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ