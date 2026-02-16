Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
16 Φεβ. 2026 9:00
Pelop News

Γέμισε το καλάθι σου με όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι και απόλαυσε ποιότητα, ποσότητα, ποικιλία και ξεκάθαρα πιο συμφέρουσες τιμές, με αποδείξεις! Κάνε λίστα για τα ψώνια της Σαρακοστής στα Lidl και απόλαυσε επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια, με τιμές χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ, -13%! Διάλεξε όλα τα προϊόντα που θέλεις και απόλαυσέ τα στο σπίτι ή στην έξοχή, με την οικογένεια ή την παρέα, πάντα με την ποιότητα και τις τιμές Lidl! Απόκτησε τον αεροσυμπιεστή Parkside σε Lidl Plus τιμή ή άλλα δυνατά & αξιόπιστα εργαλεία και ολοκλήρωσε κάθε κατασκευή σου, εύκολα και επαγγελματικά! Βρες χρήσιμες συσκευές καθαρισμού ή άλλα απαραίτητα είδη καθημερινής χρήσης που θα οργανώσουν και θα αναβαθμίσουν το νοικοκυριό σου, εύκολα και πρακτικά! Ανακάλυψε είδη προσωπικής φροντίδας που αναδεικνύουν την ομορφιά σου και δείξε κάθε μέρα τον πιο περιποιημένο σου εαυτό! Απόλαυσε τη φύση κάθε μέρα και ανανέωσε το σπίτι ή το μπαλκόνι σου με άνθη & φυτά εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου από τα Lidl!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

 

 

 

12:08 Κάλεσμα διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό – Συγκέντρωση στις 27 Φεβρουαρίου
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
