Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Γέμισε το καλάθι σου με όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι και απόλαυσε ποιότητα, ποσότητα, ποικιλία και ξεκάθαρα πιο συμφέρουσες τιμές, με αποδείξεις! Κάνε λίστα για τα ψώνια της Σαρακοστής στα Lidl και απόλαυσε επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια, με τιμές χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ, -13%! Διάλεξε όλα τα προϊόντα που θέλεις και απόλαυσέ τα στο σπίτι ή στην έξοχή, με την οικογένεια ή την παρέα, πάντα με την ποιότητα και τις τιμές Lidl! Απόκτησε τον αεροσυμπιεστή Parkside σε Lidl Plus τιμή ή άλλα δυνατά & αξιόπιστα εργαλεία και ολοκλήρωσε κάθε κατασκευή σου, εύκολα και επαγγελματικά! Βρες χρήσιμες συσκευές καθαρισμού ή άλλα απαραίτητα είδη καθημερινής χρήσης που θα οργανώσουν και θα αναβαθμίσουν το νοικοκυριό σου, εύκολα και πρακτικά! Ανακάλυψε είδη προσωπικής φροντίδας που αναδεικνύουν την ομορφιά σου και δείξε κάθε μέρα τον πιο περιποιημένο σου εαυτό! Απόλαυσε τη φύση κάθε μέρα και ανανέωσε το σπίτι ή το μπαλκόνι σου με άνθη & φυτά εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου από τα Lidl!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



