Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Βάλε στο καρότσι σου ποικιλία από νηστίσιμα προϊόντα που μυρίζουν παράδοση και απόλαυσε γεύση, ποιότητα και οικονομία, όλα στο πιάτο σου! Πρόσφερε ποικιλία από μικρές πασχαλινές λιχουδιές και χάρισέ τους το πιο γλυκό Πάσχα, που θα μείνει αξέχαστο, σε μικρούς, αλλά και μεγάλους! Αναζήτησε πάνω από 30 νόστιμα και ποιοτικά προϊόντα με γεύσεις και αρώματα που φέρνουν την εξωτική Ιαπωνία στο τραπέζι σου, με κάθε μπουκιά! Βρες ό,τι χρειάζεσαι για να εμπνευστείς γευστικά, αλλά και να προσφέρεις εκλεκτές, ξεχωριστές γεύσεις στους αγαπημένους ή στους καλεσμένους σου! Για την Ημέρα της Γυναίκας, κάνε της δώρο τα πιο όμορφα λουλούδια, γεμάτα χρώματα και αρώματα, μαζί με το πιο ζεστό και ειλικρινές χαμόγελό σου! Ανανέωσε την καθημερινή σου γκαρνταρόμπα με άνετα και στιλάτα casual είδη ρουχισμού, σε βολικά χρώματα και μοντέρνα σχέδια! Απόκτησε δυνατά & αξιόπιστα εργαλεία και ολοκλήρωσε με ευκολία, ακρίβεια και επαγγελματισμό κάθε εργασία σου, γιατί με τα Parkside, σίγουρα το’χεις! Απόκτησε το πλυστικό μηχάνημα Parkside σε Lidl Plus τιμή ή άλλα εργαλεία κηπουρικής και διαμόρφωσε τον κήπο σου για όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή τους φίλους!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



