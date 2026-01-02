Το ηφαίστειο «Αίτνα» βρυχάται, νέες εκρήξεις ΒΙΝΤΕΟ

Η Αίτνα, είναι το πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και εμφανίζει συχνά παρόμοια φαινόμενα, με τις αρχές να διατηρούν αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας

02 Ιαν. 2026
Το ηφαίστειο της Αίτνα στη Σικελία βρυχάται για μι ακόμα φορά και είναι σε εξέλιξη βρίσκεται νέα έκρηξη με τις εικόνες να είναι απόκοσμες.

Η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνα σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς όταν ξεκίνησε εκροή λάβας από ρήγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η λάβα κινήθηκε από το εσωτερικό της Valle del Bove, προς χαμηλότερα σημεία της κοιλάδας, φτάνοντας σε υψόμετρο γύρω στα 1.500 μέτρα.

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ αυτών και βίντεο του Emilio Messina, αποτυπώνουν τη λάβα να ρέει αργά μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove, μιας περιοχής που λειτουργεί ως φυσικός προστατευτικός σχηματισμός απέναντι στις ροές λάβας του ηφαιστείου.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή επιπτώσεις σε υποδομές.


Η Αίτνα, το πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εμφανίζει συχνά παρόμοια φαινόμενα, με τις αρχές να διατηρούν αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας και να ενημερώνουν συνεχώς για τις εξελίξεις.

