Το Ιόνιο μπαίνει σε τροχιά γεωτρήσεων: Αντίστροφη μέτρηση για τις έρευνες

Σε τροχιά ερευνών

Τον δρόμο για τη Βουλή προς κύρωση, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει προς το τέλος του μήνα, παίρνουν οι συμβάσεις παραχώρησης στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy τα 4 μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο, μετά την έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

