Το Ιράν ανεβάζει τους τόνους: Αν χτυπηθούν οι ακτές του, ο Κόλπος θα παραλύσει

Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η κρίση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση στις νότιες ακτές ή στα νησιά του θα οδηγήσει σε ναρκοθέτηση των θαλάσσιων οδών πρόσβασης στον Κόλπο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού Συμβουλίου Άμυνας που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ολόκληρος ο Κόλπος θα βρεθεί πρακτικά σε κατάσταση αντίστοιχη με αυτή που επικρατεί ήδη στο Στενό του Ορμούζ.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται ενώ αμερικανικά μέσα, όπως το Axios, έχουν μεταδώσει ότι στην Ουάσιγκτον εξετάζονται σενάρια για κατάληψη ή αποκλεισμό της ιρανικής νήσου Χαργκ, του βασικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, ώστε να αυξηθεί η πίεση προς την Τεχεράνη για πλήρες άνοιγμα του Ορμούζ. Το ίδιο το Ιράν δηλώνει ότι σε περίπτωση επίθεσης θα χρησιμοποιήσει διαφορετικούς τύπους θαλάσσιων ναρκών, ακόμη και από την ακτή, προειδοποιώντας ότι η αποναρκοθέτηση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι μόνο τα μη εμπόλεμα κράτη μπορούν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ και αυτό μόνο σε συντονισμό με το ίδιο το Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι επιδιώκει να διατηρήσει αυστηρό έλεγχο σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Οι αντιδράσεις Κίνας και Ρωσίας

Στο μεταξύ, η Κίνα αντέδρασε στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει με πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν προειδοποίησε ότι, αν ο πόλεμος διευρυνθεί και η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, ολόκληρη η περιοχή μπορεί να βυθιστεί σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, προσθέτοντας ότι η χρήση βίας οδηγεί μόνο σε έναν φαύλο κύκλο.

Από την πλευρά της, η Ρωσία εμφανίστηκε επίσης αντίθετη σε οποιονδήποτε αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές που επικαλείται το Reuters, η Μόσχα θεωρεί ότι ζητήματα τέτοιας κλίμακας πρέπει να εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας κατάστασης, ενώ παράλληλα εκφράζει την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ δεν θα απειλήσουν τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Ένταση με παγκόσμιο αντίκτυπο

Η νέα αυτή ρητορική επιβεβαιώνει ότι η κρίση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο στρατιωτικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται όλο και περισσότερο στο πεδίο της ενέργειας και της ναυσιπλοΐας. Το Ορμούζ παραμένει νευραλγικό πέρασμα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου, και κάθε νέα απειλή για αποκλεισμό ή για ναρκοθέτηση ενισχύει τους φόβους για παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

