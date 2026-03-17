Το Ιράν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ μεταφορά αγώνων του Μουντιάλ

Το Ιράν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ μεταφορά αγώνων του Μουντιάλ
17 Μαρ. 2026 10:37
Pelop News

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη FIFA για τη μεταφορά των αγώνων της στο Μουντιάλ από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της εθνικής ομάδας.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, ξεκαθάρισε πως η η αποστολή της εθνικής ομάδας δεν προτίθεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, επικαλούμενος δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της.

«Όταν δηλώνεται ρητά ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εθνικής ομάδας, δεν θα ταξιδέψουμε στην Αμερική», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως γίνονται επαφές με τη FIFA για την διεξαγωγή των αγώνων της εθνικής Ιράν στο Μεξικό.

Η παγκόσμια ομοσπονδία δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, την ώρα που εντείνονται τα σενάρια ακόμη και για ενδεχόμενη αποχώρηση του Ιράν από τη διοργάνωση, εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης με μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες.

Το Μουντιάλ είναι προγραμματισμένο να παίξει δύο αγώνες για την φάση των ομίλων στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ.

Ωστόσο, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη συμμετοχής, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε συνεργασία με το Ισραήλ στην Τεχεράνη. Μια πιθανή αποχώρηση θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης και θα έφερνε τη FIFA μπροστά στην ανάγκη άμεσης αντικατάστασης.

Από την πλευρά της, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) ανέφερε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση περί αποχώρησης, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής η ιρανική ομοσπονδία δηλώνει κανονικά παρούσα στο τουρνουά.

 

 

14:07 Ανδρέας Κατσανιώτης : Ερώτηση προς Κ. Κυρανάκη για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
