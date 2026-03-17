Το Ιράν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ μεταφορά αγώνων του Μουντιάλ

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη FIFA για τη μεταφορά των αγώνων της στο Μουντιάλ από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της εθνικής ομάδας.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, ξεκαθάρισε πως η η αποστολή της εθνικής ομάδας δεν προτίθεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, επικαλούμενος δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της.

«Όταν δηλώνεται ρητά ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εθνικής ομάδας, δεν θα ταξιδέψουμε στην Αμερική», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως γίνονται επαφές με τη FIFA για την διεξαγωγή των αγώνων της εθνικής Ιράν στο Μεξικό.

Η παγκόσμια ομοσπονδία δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, την ώρα που εντείνονται τα σενάρια ακόμη και για ενδεχόμενη αποχώρηση του Ιράν από τη διοργάνωση, εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης με μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες.

Το Μουντιάλ είναι προγραμματισμένο να παίξει δύο αγώνες για την φάση των ομίλων στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ.

Ωστόσο, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη συμμετοχής, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε συνεργασία με το Ισραήλ στην Τεχεράνη. Μια πιθανή αποχώρηση θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης και θα έφερνε τη FIFA μπροστά στην ανάγκη άμεσης αντικατάστασης.

Από την πλευρά της, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) ανέφερε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση περί αποχώρησης, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής η ιρανική ομοσπονδία δηλώνει κανονικά παρούσα στο τουρνουά.

