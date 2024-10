Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους στο Ισραήλ – Hχούν οι σειρήνες σε όλη τη χώρα, στα καταφύγια οι πολίτες LIVE EIKONA

Ραγδαία κλιμακώνεται η κρίση στην Μέση Ανατολή με την σημερινή πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν με πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ηχούν σε όλη τη χώρα εν μέσω ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Το Ισραήλ κατηγορεί το Ιράν πως ξεκίνησε τον πόλεμο με εκατοντάδες πυραύλων

Εκρήξεις ακούγονται στον εναέριο χώρο της Ιερουσαλήμ από πυραύλους αναχαίτισης που εκτοξεύτηκαν εναντίον εισερχόμενων βλημάτων, λίγα λεπτά αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ, σημείωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ισραήλ: Συναγερμός για πυροβολισμούς και εκτόξευση πυραύλων στο Τελ Αβίβ, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες – Στα καταφύγια ο κόσμος ΦΩΤΟ – LIVE EIKONA

Δεκάδες εκρήξεις σημειώθηκαν, ενώ οι σειρήνες ηχούσαν αδιάκοπα.

Πλάνα δείχνουν αναχαιτίσεις και σκάγια να πέφτουν από τον ουρανό του Ισραήλ.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.

Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024