To Ιράν στις φλόγες: Ο στρατός προσπαθεί να καταστείλει τις διαδηλώσεις – Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

Ραγδαία κλιμακώνεται το κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί με περαιτέρω καταστολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τους διαδηλωτές, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ακόμη στρατιωτική επέμβασης.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists, ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 116, ενώ περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Οι φόβοι πάντως για εκατόμβη νεκρών εντείνονται. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν ακτιβιστές, για έναν από τους μεγαλύτερους απολογισμούς θυμάτων από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προτίθεται να εμπλακεί ενεργά στην καταστολή των διαδηλώσεων, εκπέμποντας μία από τις πιο σκληρές προειδοποιήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας μέχρι σήμερα, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός τόνισε ότι θα «προστατεύσει αποφασιστικά τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία», αποδίδοντας τις ταραχές στο Ισραήλ και σε αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές ομάδες». Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα «ματαιώσει τα σχέδια του εχθρού».

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί σαφή κλιμάκωση της στάσης των αρχών, οι οποίες αρχικά είχαν επιλέξει πιο μετριοπαθή ρητορική απέναντι στους διαδηλωτές. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα την αντιμετώπιση της βαθιάς οικονομικής κρίσης, έχουν πλέον μετατραπεί σε ανοιχτή αμφισβήτηση και απαίτηση ανατροπής του θεοκρατικού καθεστώτος.

Στο διεθνές μέτωπο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις προειδοποιήσεις ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν στρατιωτική απάντηση, δήλωσε ότι «το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία όπως ποτέ άλλοτε και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαμήνυσε με νόημα: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Από την πλευρά της η Wall Street Journal αναφέρει ότι μεταξύ των σεναρίων που συζητήθηκαν σε προκαταρκτικό επίπεδο περιλαμβάνεται και μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν βιώνει πλήρη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερες από δύο ημέρες, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Παρ’ όλα αυτά, «τα κινητά τηλέφωνα των διαδηλωτών εξακολουθούν να λειτουργούν», ανέφερε σε ανάρτησή του ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον.

BREAKING: Severe clashes are taking place in Iran’s 2nd-largest city Mashhad between anti-regime protesters and the regime’s security forces. People are building barricades to protect the crowd from live fire which is reportedly used by the security forces in the city. pic.twitter.com/coJnXkD88d — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026



Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

Μαρτυρίες από το εσωτερικό της χώρας προκαλούν σοκ. «Οι άνθρωποι παίρνουν τα σώματα των παιδιών τους από τα νοσοκομεία και τα θάβουν με τα ίδια τους τα ρούχα», δήλωσε στο CNN ο γιατρός Μοχάμεντ Λεσανπεζέσκι, ο οποίος σπούδασε στην Τεχεράνη. Το IranWire μεταδίδει ότι στη Νέισαμπουρ οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν διαδηλωτές από τις στέγες κτιρίων, ενώ δεκάδες θύματα καταγράφηκαν και στη Νατζαφαμπάντ. Συγκρούσεις σώμα με σώμα αναφέρονται και στο Μασχάντ, γενέτειρα του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Γιατρός σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, μιλώντας στο BBC, περιέγραψε πρωτοφανή αριθμό τραυματιών με σφαίρες στο κεφάλι και την καρδιά. Το BBC Persian επιβεβαίωσε ότι μόνο στο νοσοκομείο Poursina της πόλης Ραστ μεταφέρθηκαν 70 σοροί το βράδυ της Παρασκευής. «Ήταν 20 έως 25 ετών. Ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος που δεν υπήρχε χώρος στο νεκροτομείο», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σοκαριστικές εικόνες από το Καχριζάκ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ, νότια της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περισσότερα από 100 σώματα διαδηλωτών είχαν μεταφερθεί εκεί μέσα σε λίγες ώρες. Βίντεο δείχνουν δεκάδες σάκους με πτώματα, που φέρονται να ανήκουν σε διαδηλωτές οι οποίοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες δύο νύχτες από τις δυνάμεις ασφαλείας. Πηγές στο έδαφος κάνουν λόγο για τουλάχιστον 200 νεκρούς μόνο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Το περιοδικό Time μετέδωσε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 217 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τεχεράνη, κυρίως από πραγματικά πυρά, επικαλούμενο γιατρό στην πρωτεύουσα.

