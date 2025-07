Το Ισραήλ άνοιξε νέο μέτωπο με τη Συρία – Αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με συριακά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στη Δαμασκό, πλήττοντας το αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου του συριακού στρατού, στον χώρο όπου βρίσκεται και το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην πρωτεύουσα της Συρίας, αμέσως μετά από πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) πάνω από την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ εκτιμάται πως το πλήγμα είχε κυρίως προειδοποιητικό χαρακτήρα.

Ανάληψη ευθύνης από τις Ισραηλινές Δυνάμεις

Την ευθύνη ανέλαβαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), οι οποίες σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι «επιτέθηκαν πρόσφατα στην πύλη εισόδου του αρχηγείου του Γενικού Επιτελείου του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού», θέλοντας να στείλουν μήνυμα προς τη Δαμασκό. Οι IDF δημοσίευσαν και σχετικό βίντεο με αξιωματικούς να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Συρία.

🚨 BREAKING: Massive explosions in Damascus as Israel strikes Syrian Army Headquarters — IDF

Reports also emerging of Israeli drone strikes on government security convoys in Sweida #Syria

pic.twitter.com/PQmnW6iRji

— Star Brief (@StarBrief) July 16, 2025