Το Ισραήλ είχε στείλει μήνυμα στο Ιράν από την Παρασκευή να μην απαντήσει στις αεροπορικές επιδρομές

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει το Ιράν μία ημέρα πριν από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.10.24) να μην απαντήσει, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Axios που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Τρεις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι πριν την επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε τρία κύματα το Ισραήλ έστειλε μήνυμα στο Ιράν μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του Ολλανδού υπουργού Εξωτερικών.

Σε τρία κύματα η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, βομβαρδισμοί και στην Συρία – Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη

«Οι Ισραηλινοί ξεκαθάρισαν στους Ιρανούς εκ των προτέρων τι πρόκειται να επιτεθούν γενικά και τι δεν πρόκειται να επιτεθούν», αναφέρεται μια πηγή στην έκθεση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν λίγο μετά τα πλήγματα ότι μεταξύ των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που χτυπήθηκαν ήταν συστοιχίες αεράμυνας και εγκαταστάσεις κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου αλλά και σε αυτήν της 14ης Απριλίου.

