Το Ισραήλ εισβάλει στο Λίβανο – Ξεκίνησε η χερσαία επίθεση

Ξεκίνησε η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, όπως μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, η πρώτη του IDF από τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου το 2006.

Αντίστροφη μέτρηση για την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ – Ο στρατός κηρύσσει κλειστή στρατιωτική ζώνη

Είχαν προηγηθεί κινήσεις εισβολής νωρίτερα, όταν ο IDF κήρυξε κλειστή στρατιωτική ζώνη την περιοχή των βόρειων συνοριακών κοινοτήτων Metula, Misgav Am και Kfar Giladi.

Οι ενδείξεις αυξήθηκαν τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ βρισκόταν στα πρόθυρα της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στον Λίβανο, δύο εβδομάδες μετά από μια επίθεση κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής της Χεζμπολάχ που κορυφώθηκε με τη δολοφονία του ηγέτη της, Χασάν Νασράλα.

Η εισβολή του IDF ακολουθεί ένα συνεχιζόμενο μοτίβο κλιμάκωσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του IDF από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

#BREAKING Israel invades Lebanon!

Israel is “currently carrying out” limited operations inside Lebanese territory, U.S. says. pic.twitter.com/lTq9BTVXQx

