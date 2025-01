Το Ισραήλ βομβαρδίζει εγκαταστάσεις του στρατού της Συρίας κοντά στο Χαλέπι

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Πέμπτη (02.01.25) νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων του στρατού της Συρίας νότια του Χαλεπιού, συνεχίζοντας την εκστρατεία που διεξάγει στη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφεραν μη κυβερνητική οργάνωση και κάτοικοι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν πελώριες εκρήξεις στην περιοχή. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συρίας από την πλευρά του έκανε λόγο για πλήγματα από το Ισραήλ εναντίον εγκαταστάσεων άμυνας και έρευνας.

Κατά τη ΜΚΟ, «ακούστηκαν τουλάχιστον επτά τεράστιες εκρήξεις κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής εναντίον εργοστασίων του τομέα της άμυνας (…) νότια του Χαλεπιού».

Δεν υπάρχουν ως τώρα πληροφορίες για θύματα.

«Βομβάρδισαν εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας, (έκαναν) πέντε πλήγματα (…) Οι βομβαρδισμοί ήταν πολύ σφοδροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της συνοικίας ας Σαφίρα.

«Η γη έτρεμε, πόρτες και παράθυρα άνοιξαν» από το ωστικό κύμα, συνέχισε η ίδια πηγή, κάνοντας λόγο για «τις πιο ισχυρές εκρήξεις που άκουσα ποτέ» και προσθέτοντας «η νύχτα έγινε μέρα».

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς ισραηλινού στρατού ως αυτό το στάδιο.

