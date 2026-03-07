Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο στρατός του έπληξε 16 ιρανικά αεροσκάφη της Δύναμης Κουντς που μετέφεραν όπλα στη Χεζμπολάχ

Οι IDF πρόσθεσαν ότι στόχευσαν επίσης αρκετά ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη που «αποτελούσαν απειλή» για ισραηλινά αεροσκάφη τα οποία επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο του Ιράν

07 Μαρ. 2026 17:12
Pelop News

Σύμφωνα με το Ισραήλ η Πολεμική του Αεροπορία έπληξε 16 ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σε αεροδρόμιο της Τεχεράνης τη νύχτα προς το Σάββατο, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), υποστηρίζοντας ότι τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνταν για την αποστολή όπλων στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Παιχνίδια κατασκόπων: Συνελήφθησαν στην Κύπρο Αζέρος και Λετονή, λειτουργούσαν για το Ιράν

Οι IDF ανέφεραν ότι η επίθεση στο Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ αφορούσε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε η Δύναμη Κουντς – η επίλεκτη πτέρυγα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) – ως «κεντρικό κόμβο για τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση» των συμμάχων του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

«Στην επίθεση, 16 αεροσκάφη της μονάδας “Κουντς” του IRGC καταστράφηκαν με ακρίβεια. Τα αεροσκάφη αυτά μετέφεραν όπλα στη Χεζμπολάχ στο πλαίσιο της προσπάθειας του καθεστώτος να εξοπλίσει την τρομοκρατική οργάνωση, η οποία λειτουργεί ως ο βασικός τρομοκρατικός του αντιπρόσωπος», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Οι IDF πρόσθεσαν ότι στόχευσαν επίσης αρκετά ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη που «αποτελούσαν απειλή» για ισραηλινά αεροσκάφη τα οποία επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο του Ιράν.

Βίντεο που εντοπίστηκε από το CNN έδειξε το Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ να φλέγεται μετά τα πλήγματα. Κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν στο CNN ότι ήταν μια νύχτα «πραγματικά έντονων βομβαρδισμών».

