Το κάλεσμα του πρόεδρου του ΝΟΠ για τις δυο κρίσιμες μάχες

Το Σάββατο 18 Απριλίου, η ομάδα πόλο του ΝΟΠ δίνει δύο κρίσιμους αγώνες, οι οποίοι σημαίνουν πολλά τόσο για την ανδρική όσο και για τη γυναικεία ομάδα, καθώς αμφότερες επιδιώκουν τη νίκη, προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα έδρας στα play-out.

Λόγω της κρισιμότητας των αναμετρήσεων, η διοίκηση απευθύνει κάλεσμα στους φίλους του Ομίλου να βρεθούν στις εξέδρες του Πεπανός, με στόχο να στηρίξουν τις ομάδες ώστε να φτάσουν στις νίκες που χρειάζονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΝΟΠ, Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης, στην οποία αναφέρει:

«Αύριο στις 15:00 η ανδρική ομάδα του ΝΟΠ αγωνίζεται στην Α1 με τον ΟΦΘ.

Αργότερα, στις 17:00, η γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ, για την Α1 Γυναικών, αγωνίζεται με την Ηλιούπολη.

Σας χρειαζόμαστε όλους αύριο, να χειροκροτήσετε και τις δύο ομάδες μας στη μάχη για την παραμονή τους.

Αύριο στις εγκαταστάσεις του Πεπανός.

Ενισχύουμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, καθώς και τους προπονητές της ομάδας μας.

Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους».

