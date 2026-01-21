Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα

Οι μικροί πρωταγωνιστές παίρνουν ξανά τη σκυτάλη στο Καρναβάλι της Πάτρας, με μια νέα, πρωτότυπη δράση που συνδυάζει παιχνίδι, κίνηση και καρναβαλικό κέφι στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών 2026.

Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα
21 Ιαν. 2026 12:25
Pelop News

Οι μικροί για μια ακόμα φορά γίνονται πρωταγωνιστές στο Καρναβάλι μας!

Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών 2026, το Καρναβάλι συναντά τον Αθλητισμό.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου από τις 11πμ έως τις 2μμ στον χώρο του Atlas Arena θα πραγματοποιηθεί η Αθλητική Καρναβαλιάδα.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο, νέο εγχείρημα που δίνει βήμα στους μικρούς.

Οι συμμετέχοντες είναι ηλικίας από 6 ετών έως 12 και προέρχονται από Αθλητικούς Συλλόγους της πόλης μας.

Για τρεις ώρες θα ξεδιπλωθούν δράσεις αθλητικού περιεχομένου με Καρναβαλικό ύφος και  διάφορα παιχνίδια-έκπληξη που συνδυάζουν τον αθλητισμό με το Καρναβάλι.

Οι συμμετέχοντες θα είναι ντυμένοι  καρναβαλικά.

Στόχος της δράσης είναι τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στον αθλητισμό και να διασκεδάσουν .

Το μουσικό άρμα που θα βρίσκεται στον χώρο, θα δώσει κέφι και χαρά στους μικρούς μας φίλους.

Γιατί το Καρναβάλι είναι νιάτα, κέφι, χαρά για τη ζωή! Είναι και Αθλητισμός!

*Το Καρναβάλι των Μικρών 2026 πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:32 «Άνοιξε» ξανά η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση όλων των οχημάτων
12:27 Βανδαλισμοί στο Α. Πεπανός: «Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τις ζημιές»
12:25 Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα
12:19 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: «Mε απογοητεύει η χρήση βίας σε κάθε επίπεδο»
12:13 Τραμπ–Ερντογάν: Το παζάρι για Συρία και πετρέλαιο και το τίμημα που πληρώνουν οι Κούρδοι
12:05 Κοπή πίτας του Συλλόγου «Οι Γιαννιάδες» στη Δροσιά Τριταίας: Μήνυμα συνεργασίας για τα ορεινά χωριά ΦΩΤΟ
12:00 «Βάνδαλος» μαθητής, έκαψε σχολεία: Δικογραφία για εμπρησμό, κλοπη, φθορά και βία
12:00 Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου από τους θυελλώδεις ανέμους
11:49 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Στο επίκεντρο Αττική, Αχαΐα και Αιγαίο
11:47 Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Νατσιός για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής – ακολουθούμε αυτόνομη πορεία»
11:35 Αρκούδα εμφανίστηκε σε δρόμους χωριού της Κοζάνης – Έκπληξη για τους κατοίκους BINTEO
11:33 «Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης – 577,2 εκατ. ευρώ για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο
11:30 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια
11:28 Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ
11:25 Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Η μακαρονόπιτα της Αγυιάς ένωσε ξανά τη γειτονιά – Πάνω από 100 παρόντες στη βασιλόπιτα του Συλλόγου ΦΩΤΟ
11:21 Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο
11:17 Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική
11:14 Λαγκάρντ: Αναγκαία η δομική προσαρμογή της Ευρώπης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ