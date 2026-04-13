Οι ισχυροί πολιτισμικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας αναδείχθηκαν και πάλι με ιδιαίτερο τρόπο την Κυριακή του Πάσχα στο Τόκιο. Ιαπωνικό χορευτικό συγκρότημα παρουσίασε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς σε κεντρική περιοχή της ιαπωνικής πρωτεύουσας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κοινού που βρέθηκε εκεί.

Συγκεκριμένα, το χορευτικό συγκρότημα «Κέφι» (KEFI) από την Ιαπωνία χόρεψε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στην περιοχή Τακανάουα, στον δήμο Μινάτο του Τόκιο. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο εμπορικό κέντρο Takanawa Gateway City, δίπλα στον σταθμό Takanawa Gateway της γραμμής JR Yamanote.

Σύμφωνα με ανάρτηση του greekjapan.com, το κέντρο του Τόκιο «γέμισε Ελλάδα» την ημέρα του Πάσχα, ενώ στο τέλος της παράστασης το κοινό συμμετείχε ενεργά, χορεύοντας μαζί με τις Γιαπωνέζες χορεύτριες στους ήχους ελληνικής μουσικής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του «Festival Parade», μιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνεται με αφορμή τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου Takanawa Gateway City. Από τις 28 Μαρτίου έως τις 26 Απριλίου, κάθε Σαββατοκύριακο, παρουσιάζονται παραδοσιακοί χοροί από διάφορες χώρες του κόσμου, δημιουργώντας μια πολύχρωμη γιορτή πολιτισμών.

