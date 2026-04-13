Το κέντρο του Τόκιο «γέμισε Ελλάδα» την ημέρα του Πάσχα

Ιαπωνικό χορευτικό συγκρότημα παρουσίασε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς την Κυριακή του Πάσχα.

Το κέντρο του Τόκιο «γέμισε Ελλάδα» την ημέρα του Πάσχα
13 Απρ. 2026 18:15
Οι ισχυροί πολιτισμικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας αναδείχθηκαν και πάλι με ιδιαίτερο τρόπο την Κυριακή του Πάσχα στο Τόκιο. Ιαπωνικό χορευτικό συγκρότημα παρουσίασε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς σε κεντρική περιοχή της ιαπωνικής πρωτεύουσας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κοινού που βρέθηκε εκεί.

Συγκεκριμένα, το χορευτικό συγκρότημα «Κέφι» (KEFI) από την Ιαπωνία χόρεψε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στην περιοχή Τακανάουα, στον δήμο Μινάτο του Τόκιο. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο εμπορικό κέντρο Takanawa Gateway City, δίπλα στον σταθμό Takanawa Gateway της γραμμής JR Yamanote.

Σύμφωνα με ανάρτηση του greekjapan.com, το κέντρο του Τόκιο «γέμισε Ελλάδα» την ημέρα του Πάσχα, ενώ στο τέλος της παράστασης το κοινό συμμετείχε ενεργά, χορεύοντας μαζί με τις Γιαπωνέζες χορεύτριες στους ήχους ελληνικής μουσικής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του «Festival Parade», μιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνεται με αφορμή τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου Takanawa Gateway City. Από τις 28 Μαρτίου έως τις 26 Απριλίου, κάθε Σαββατοκύριακο, παρουσιάζονται παραδοσιακοί χοροί από διάφορες χώρες του κόσμου, δημιουργώντας μια πολύχρωμη γιορτή πολιτισμών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:18 Αιματηρή ληστεία στου Γκύζη: Υπάλληλος περιπτέρου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
20:10 Αίγιο: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη λαμπρή γιορτή της Παναγίας Τρυπητής
19:59 Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής, «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο
19:50 Eurovision 2026: Αποθέωση για τον Akylas και το «Ferto» στο Άμστερνταμ
19:41 Πτώση για το χρυσό: Η πίεση από το δολάριο και το «ράλι» του πετρελαίου
19:33 Αττική: Mεγαλόσωμο αγριογούρουνο βόλταρε στα βόρεια προάστια
19:21 Δικαστικό «μπλόκο» στη μήνυση Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την υπόθεση Έπστιν
19:15 Διατροφή μετά το Πάσχα: Οδηγός για ομαλή επιστροφή στην ισορροπία
19:05 Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Κοινή πρωτοβουλία Λονδίνου – Παρισιού για διπλωματική διέξοδο
18:52 Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σέρρες
18:45 «Πλήρωμα 94»: Επιστροφή στη Μπούντβα με το «Boo… tique Hotel»
18:33 Απολλεών: Μητέρα για δεύτερη φορά η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks»
18:24 Πανελλήνιες 2026: Οι τροφές που «ακονίζουν» το μυαλό των υποψηφίων, πρακτικές συμβουλές διατροφής
18:15 Το κέντρο του Τόκιο «γέμισε Ελλάδα» την ημέρα του Πάσχα
17:57 Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το «τελευταίο κουδούνι» σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές
17:52 Δολοφονία στη Γκάνα: Σκότωσαν ποδοσφαιριστή μέσα στο πούλμαν της ομάδας του
17:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης από ουσίες και αλκοόλ
17:46 Apple: Συναγερμός για «ύποπτο» email που στοχεύει χρήστες iPhone, μην το ανοίξετε
17:40 Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ στα ‘χνάρια Ορμπαν για την Ουκρανία
17:37 Ανοιξιάτικο «κύμα» ζέστης στη Δυτική Ελλάδα: Πού «σκαρφάλωσε» στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος – Ο καιρός αύριο Τρίτη του Πάσχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
