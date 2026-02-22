Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ

Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η γνώρισε την ήττα από την ΕΣΚΑ σε ένα παιχνίδι με φινάλε-θρίλερ και την Καθαρά Δευτέρα θα παίξει για την πρόκριση με το αντίστοιχο συγκρότημα των ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ.

22 Φεβ. 2026 21:33
Στο παιχνίδι της Καθαράς Δευτέρας (14.15) με αντίπαλο το συγκρότημα των ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ, θα κριθεί η πρόκριση στην τελική φάση του τουρνουά Μικτών Ενώσεων Αγοριών, για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η.

Η ομάδα της ΕΣΚΑ-Η ηττήθηκε σήμερα με σκορ 74-72 στο παιχνίδι με την ισχυρή ΕΣΚΑ για τον Ομιλο Νότου, το οποίο κρίθηκε στο φινάλε με άστοχο σουτ του Βλάχου, ο οποίος είχε πολύ καλή εμφάνιση στην αναμέτρηση. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά, με τα παιδιά της ΕΣΚΑ-Η να κλέβουν την παράσταση. Τα 10λεπτα: 12-30, 24-8, 22-15, 16-19.

Θυμίζουμε ότι το ρόστερ της επίλεκτης ομάδας της ΕΣΚΑ-Η αποτελείται από τους εξής παίκτες: Κωνσταντίνος Γιατράς, Νεκτάριος Βλάχος, Φίλιππος Φαληδέας (Προμηθέας), Θανάσης Γεωργόπουλος, Αντώνης Τρικόγιας (Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ), Δημήτρης Βερβίτας, Ταξιάρχης Γκουϊας (Αίολος Αγυιάς), Αλέξανδρος Αξιώτης, Αριστείδης Κοσμόπουλος, Χριστόφορος Κανταρτζόπουλος (Απολλωνιάδα), Παναγιώτης-Νεκτάριος Τακουμάκης (ΑΕ Βαρθολομιού), Γιώργος Σταυρουλάκης (ΕΑΠ), Αγγελος Σταθόπουλος (Αστέρια Αμαλιάδας), Γιώργος Σκίπης (Ηρακλής Πύργου), Κάρολος Αγγελής (Προφήτης Ηλίας).

Συνοδός της αποστολής είναι το μέλος της διοίκησης της ΕΣΚΑ-Η Δημήτρης Τρασάνης.

Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
