Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η μάχεται στα Χανιά

Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η, με προπονητή τον Γιάννη Δίπλαρο, ταξίδεψε στην Κρήτη για το τουρνουά Μικτών Ενώσεων Αγοριών της ΕΟΚ.

20 Φεβ. 2026 17:30
Στην Κρήτη βρίσκεται το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η συμμετέχοντας στο τουρνουά Μικτών Ενώσεων Αγοριών της ΕΟΚ. Η ομάδα του Γιάννη Δίπλαρου θα αγωνιστεί απόψε (20.15) με το αντίστοιχο συγκρότημα της ΕΣΚΑΝΑ στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά.
Το ρόστερ της επίλεκτης ομάδας της ΕΣΚΑ-Η αποτελείται από τους εξής παίκτες: Κωνσταντίνος Γιατράς, Νεκτάριος Βλάχος, Φίλιππος Φαληδέας (Προμηθέας), Θανάσης Γεωργόπουλος, Αντώνης Τρικόγιας (Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ), Δημήτρης Βερβίτας, Ταξιάρχης Γκουϊας (Αίολος Αγυιάς), Αλέξανδρος Αξιώτης, Αριστείδης Κοσμόπουλος, Χριστόφορος Κανταρτζόπουλος (Απολλωνιάδα), Παναγιώτης-Νεκτάριος Τακουμάκης (ΑΕ Βαρθολομιού), Γιώργος Σταυρουλάκης (ΕΑΠ), Αγγελος Σταθόπουλος (Αστέρια Αμαλιάδας), Γιώργος Σκίπης (Ηρακλής Πύργου), Κάρολος Αγγελής (Προφήτης Ηλίας).

Συνοδός της αποστολής είναι το μέλος της διοίκησης της ΕΣΚΑ-Η Δημήτρης Τρασάνης. Οι αγώνες ολοκληρώνονται την Καθαρά Δευτέρα και τα παιδιά της Ενωσης θα αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2: Με ΕΚΑΣΚ (11.45π.μ.) και ΕΣΚΑΣΕ (17.15)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2: Με ΕΣΚΑ (18.00)

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2: Με ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ (14.15)

 

