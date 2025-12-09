Το κυκλοφοριακό κομφούζιο στη ΒΙ.ΠΕ. που ψάχνει λύση
Οσοι κινούνται καθημερινά για την εργασία τους προς τη ΒΙΠΕ, έχουν απηυδήσει και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα πρέπει το συντομότερο να βρεθεί λύση
Μπορεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό προς την Κάτω Αχαΐα να έχει αποσυμφορηθεί με την παράδοση της Πατρών-Πύργου, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για όσους θέλουν να κατευθυνθούν προς τα εργοστάσια της ΒΙΠΕ και τα χωριά της περιοχής.
Εδώ και λίγες μέρες η κίνηση διεξάγεται μετ’ εμποδίων λόγω προβλημάτων που υπάρχουν τη γέφυρα του Πείρου -μετά το χωριό Θεριανό-, σημείο, όπου η κυκλοφορία γίνεται με παλλόμενο φανάρι, αφού έχει κλείσει στη μια κατεύθυνση η γέφυρα.
