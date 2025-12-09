Το κυκλοφοριακό κομφούζιο στη ΒΙ.ΠΕ. που ψάχνει λύση

Μπορεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό προς την Κάτω Αχαΐα να έχει αποσυμφορηθεί με την παράδοση της Πατρών-Πύργου, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για όσους θέλουν να κατευθυνθούν προς τα εργοστάσια της ΒΙΠΕ και τα χωριά της περιοχής.

Εδώ και λίγες μέρες η κίνηση διεξάγεται μετ’ εμποδίων λόγω προβλημάτων που υπάρχουν τη γέφυρα του Πείρου -μετά το χωριό Θεριανό-, σημείο, όπου η κυκλοφορία γίνεται με παλλόμενο φανάρι, αφού έχει κλείσει στη μια κατεύθυνση η γέφυρα.

Οσοι κινούνται καθημερινά για την εργασία τους προς τη ΒΙΠΕ, έχουν απηυδήσει και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα πρέπει το συντομότερο να βρεθεί λύση γιατί η ταλαιπωρία είναι μεγάλη.

