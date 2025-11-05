Το Λύκειο Ελληνίδων Πάτρας στον Τάραντα της Ιταλίας ΦΩΤΟ

Λίγες ημέρες πριν η χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών επέστρεψε από ένα ακόμα ταξίδι στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας.

Οι δεσμοί του με τις συγκεκριμένες περιοχές έχουν ξεκινήσει από το 1981 όταν πρώτο εκείνο από όλους τους άλλους πολιτιστικούς συλλόγους της Ελλάδας ξεκίνησε τις πολιτιστικές επισκέψεις.

Αυτή την φορά η πρόσκληση ήρθε από την Ελληνική Κοινότητα του Τάραντα «Maria Callas» και αφορούσε στην συμμετοχή σε βραδιά τιμής για τον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τα εκατό χρόνια από την γέννησή του.

Η εκδήλωση «Ένας Αιώνας Μίκης Θεοδωράκης» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιταλικού Στρατιωτικού Ναυτικού παρουσία πολυπληθούς κοινού.

Ανάμεσα τους εκπρόσωποι των αρχών του Τάραντα όπως ο Αντιδήμαρχος κος Ματία Τζιόρνο, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού κος Τζοβάνι Πατρονέλλι, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αρχηγός της Δημοτικής Αντιπολίτευσης κος Λούκα Λαζάρο, καθώς και φίλοι και σύλλογοι που διακρίνονται για την αγάπη τους προς την Ελλάδα και την Μεγάλη Ελλάδα.

Η βραδιά απέδωσε φόρο τιμής όχι μόνο στον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά κυρίως στις παγκόσμιες αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της αδελφοσύνης, αξίες τις οποίες το έργο του συνεχίζει να μεταδίδει.

Το «Λύκειον των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών» παρουσίασε χορούς από την Κρήτη και την Μικρά Ασία με αφορμή την καταγωγή του μουσικοσυνθέτη από τις δύο αυτές περιοχές από τον πατέρα και την μητέρα του αντίστοιχα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την Ελληνική Κοινότητα Τάραντα «Maria Callas» και ιδιαίτερα την Πρόεδρό της κα Μαρία Κούτρα και τον Αντιπρόεδρο κο Αντώνη Γεωργόπουλο για την πρόσκληση και την ζεστή φιλοξενία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας.

Το ταξίδι αυτό δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και ιδιαίτερα του Αχαιού Υφυπουργού Πολιτισμού κυρίου Ιάσονα Φωτήλα. Η δική του δέσμευση στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και στην ενίσχυση των πολιτισμικών και φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας( πόσο μάλλον με τις συγκεκριμένες ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος ιταλικές περιοχές) ήταν που συνετέλεσαν καθοριστικά στην παρουσία του Λυκείου των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών εκεί.

