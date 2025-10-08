Το Μαρόκο συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ

Ιδιαίτερη κινητικότητα επιδεικνύει το Μαρόκο με στρατηγικές συμφωνίες σε πολλά επίπεδα με την ΕΕ.

«Το Βασίλειο του Μαρόκου και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσαν με επιτυχία, σε πνεύμα εταιρικής σχέσης και συμβιβασμού, τις διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση της μεταξύ τους γεωργικής συμφωνίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου, κ. Νάσερ Μπουρίτα, προσθέτοντας ότι «το κείμενο θα υπογραφεί άμεσα στις Βρυξέλλες» και «θα τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή», μέχρι να οριστικοποιηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες.

Τόνισε, δε, ότι «η συμφωνία παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις εθνικές αρχές» και ότι ακολουθεί «τη φιλοσοφία των επιστολών που αντηλλάγησαν και υπογράφηκαν το 2018», στην οποία «παραμένει πιστό το γενικότερο πνεύμα του νέου κειμένου.»

Ο Μαροκινός ΥΠΕΞ επεσήμανε, εξάλλου, ότι «η συμφωνία επιβεβαιώνει την εφαρμογή του προτιμησιακού δασμολογικού καθεστώτος που έχει παραχωρήσει η Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με το Μαρόκο, και στις νότιες επαρχίες της χώρας (Δυτική Σαχάρα)», διευκρινίζοντας ότι «οι ισχύουσες για τα προϊόντα του βόρειου Μαρόκου συνθήκες πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά, θα ισχύουν γενικότερα και για τα προϊόντα της μαροκινής Σαχάρας», με τη διαφορά κάποιων τεχνικών προσαρμογών για την ενημέρωση του καταναλωτή ως προς την περιοχή προέλευσης.

Συγκεκριμένα, θα αναγράφεται πλέον στην ετικέτα των γεωργικών προϊόντων, η περιφέρεια του νότιου Μαρόκου στην οποία αυτά παρήχθησαν, δηλαδή «Laayoune-Sakiat el Hamra» ή «Dakhla-Oued Eddahab.»

Στο κείμενο υπενθυμίζεται η θέση που εξέφρασε η Ε.Ε. το 2019 σχετικά το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, σύμφωνα με την οποία η Ένωση λαμβάνει θετικά υπόψη «τις σοβαρές και αξιόπιστες προσπάθειες του Μαρόκου», καθώς και οι μεταγενέστερες θέσεις πολλών κρατών-μελών της Ε.Ε. υπέρ της μαροκινής πρωτοβουλίας για αυτονομία, στο πλαίσιο της δυναμικής που δημιούργησε ο Βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’.

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι «δεν πρόκειται, βεβαίως, για πολιτική, αλλά για τομεακή, εμπορική και επιχειρησιακή συμφωνία. Παρόλα αυτά, τα μηνύματα που στέλνει είναι σαφή και ισχυρά.»

Υπ’ αυτό το πρίσμα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι χάρη στο όραμα του Βασιλιά της χώρας για τη συγκεκριμένη περιοχή «η μαροκινή Σαχάρα είναι σήμερα ζώνη ανάπτυξης, σύνδεσης και ευημερίας, ένας πόλος σταθερότητας και περιφερειακής ανάπτυξης», ενώ η δυναμική που αναπτύχθηκε κίνησε «το ενδιαφέρον ισχυρών παγκόσμιων και περιφερειακών δυνάμεων ώστε να δραστηριοποιηθούν οικονομικά στη μαροκινή Σαχάρα, και τη βούλησή τους να ενθαρρύνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή, καθιστώντας έτσι τη Σαχάρα γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, Μεσογείου και Ατλαντικού.»

Ενδεικτικά ο υπουργός ανέφερε την πρόσφατη δήλωση των ΗΠΑ, το επικείμενο Γάλλο-Μαροκινό εμπορικό φόρουμ (Ντάχλα) και τις δράσεις που ανακοίνωσε ο βρετανικός φορέας UK Export Finance.

Τόνισε, δε, ότι η συμφωνία με την Ε.Ε. «συμβάλλει θετικά σε εθνικό επίπεδο», με συμμετοχή στο γεωργικό ΑΕΠ και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, ιδίως στην περιφέρεια της Δυτικής Σαχάρας.

«Η συμφωνία ενισχύει τη μακροχρόνια και ισχυρή εταιρική σχέση Μαρόκου – Ε.Ε.», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Μαρόκο είναι ένας αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος, με τον οποίο η Ε.Ε. διατηρεί το μεγαλύτερο όγκο εμπορικών συναλλαγών στην Αφρική και τον αραβικό κόσμο, ύψους άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμών.

Ο Βασιλιάς του Μαρόκου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αυτής της εταιρικής σχέσης μέσα από κοινές και συγκεκριμένες δράσεις, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι «ο εμπορικός και ο γεωργικός τομέας είναι βεβαίως σημαντικοί, λόγω και της θέσης τους στην οικονομία της χώρας, η εταιρική μας σχέση, όμως, εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, αλλά μετανάστευση και κινητικότητα, ασφάλεια, ψηφιακή τεχνολογία και κουλτούρα.»

Τέλος, σε μια συγκυρία με ένα σύνθετο περιφερειακό πλαίσιο και κρίσεις που καθίστανται δομικές, αυτή η σταδιακή πρόοδος επιτρέπει στο Μαρόκο και την ΕΕ να προσεγγίζουν το κοινό τους μέλλον με νηφαλιότητα, βαδίζοντας σε ένα φιλόδοξο και πολλά υποσχόμενο μονοπάτι, κατέληξε ο ΥΠΕΞ του Μαρόκου κ. Μπουρίτα.

Το Μαρόκο αλλάζει και κατακτά κορυφές. Επιδιώκει συνεργασίες με την ΕΕ, προσελκύει επενδυτές και ενδυναμώνει τη φυσιογνωμία του.

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος έγκειται στην οξυδέρκεια και αποφασιστικότητα του Βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος

