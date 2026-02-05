Το μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Πάππου στην «Π»: «Μην αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις...»

Δεν μπορούν με τίποτα, εδώ και καιρό, να βρουν κοινό βηματισμό στο ΠΑΣΟΚ. Ενας στην Ανατολή, ένας στη Δύση, άλλος στο Βορρά κι άλλος στον Νότο. Ο κύκλος της εσωστρέφειας τρέφεται διαρκώς με αμφισβητήσεις και διαφωνίες με φόντο τη στρατηγική της ηγεσίας του Κινήματος.

Απ’ τη μια ο Χ. Δούκας, απ’ την άλλη ο Π. Γερουλάνος. Απ’ τη μια η Α. Διαμαντοπούλου, να επιχειρεί να ισορροπήσει τα… ανισόρροπα, κι απ’ την άλλη ο Ν. Ανδρουλάκης και οι «προεδρικοί» να θεωρούν πως κάθε αντίθετη κουβέντα, ειδικά έτσι όπως διατυπώνεται, αποτελεί προσπάθεια υπονόμευσης του προέδρου.

Η εικόνα προς τα έξω είναι προβληματική και η βελόνα παραμένει κολλημένη.

Το Συνέδριο, στο τέλος του Μαρτίου, θα είναι καθοριστικός «σταθμός».

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε απαντήσεις από τον αναπληρωτή γραμματέα του Δικτύου Επιστημόνων του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Μιχάλη Πάππου, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Αχαΐα, προσκεκλημένος της ΝΕ Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Δήμου Δυτικής Αχαΐας (στις 8.30μμ, στην καφετέρια «MAXATAS» στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Κάτω Αχαΐα).

-Οι εσωκομματικές κόντρες σάς ανησυχούν όσο πλησιάζει το Συνέδριο;

Σε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ειδικά πριν από ένα Συνέδριο. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτές οι συζητήσεις να οδηγούν σε σύνθεση και ενότητα, όχι σε διχασμό.

-Ο κ. Δούκας κρατά «αναμμένες εστίες». Αυτό κάνει καλό ή κακό;

Η κριτική είναι θεμιτή όταν γίνεται με πολιτικούς όρους και με στόχο να πάμε όλοι μπροστά. Το στοίχημα είναι να αξιοποιούμε τον διάλογο δημιουργικά και όχι να εγκλωβιζόμαστε σε εσωστρέφεια.

-Πώς αντιλαμβάνεστε, κύριε Πάππου, τη φράση του «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο»;

Ως μια έκφραση θεμιτής και δυνατής -με την έννοια ότι είναι πραγματοποιήσιμη- αισιοδοξίας. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει ψηλά, με πρόγραμμα, σοβαρότητα και κοινωνική γείωση. Όχι με συνθήματα, αλλά με δουλειά.

-Η φράση του Κατρίνη, προχθές, ότι «ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει τις γκρίνιες, δεν αντέχει όμως και τις ήττες», είναι κι αυτό μία επιπλέον σπίθα ή όχι;

Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει προοπτική και νίκες. Αυτό μεταφράζεται σε ευθύνη για όλους μας να δουλεύουμε συλλογικά και όχι να αναλωνόμαστε σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

-«Τα όργανα δεν συνεδριάζουν, οι αποφάσεις δεν είναι συλλογικές» είπε ο Παύλος Γερουλάνος στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Αυτό δεν είναι «καρφί» προς τον κ. Ανδρουλάκη;

Οι θεσμικές διαδικασίες είναι σημαντικές και πρέπει να λειτουργούν με συνέπεια. Οχι για να τροφοδοτούν εντάσεις, αλλά για να ενισχύουν τη συλλογικότητα και την ενότητα του κόμματος.

-Πώς και ποιος μπορεί να κλείσει τον κύκλο εσωστρέφειας;

Με πολιτική δουλειά, με καθαρό πρόγραμμα και με εξωστρέφεια προς την κοινωνία. Οταν μιλάς για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, η εσωστρέφεια χάνει το νόημά της.

-Γιατί δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει όσο θα περίμενε κανείς, με βάση και τη διαρκή φθορά της κυβέρνησης σε θέματα καθημερινότητας;

Η επικαιρότητα είναι φορτισμένη και συχνά δεν αφήνει χώρο για ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει πρόγραμμα και όσο αυτό γίνεται πιο γνωστό, τόσο το αποτύπωμά του στον κόσμο θα γίνεται και πιο εμφανές.

-Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στη μεγάλη ανατροπή;

Ναι. Με ενότητα, καθαρές θέσεις και συλλογική προσπάθεια, μπορεί να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας για μια αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης.

-Θα μπει ξανά και ο κ. Τσίπρας στη «μάχη» ή εκτιμάτε πως το σκέφτεται ακόμα;

Αυτές είναι συζητήσεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Εμείς πορευόμαστε με το δικό μας σχέδιο και τη δική μας πολιτική αυτονομία.

-Το νέο κόμμα της κ. Καρυστιανού μπορεί να πάρει κόσμο από εσάς;

Κάθε νέα πολιτική πρωτοβουλία κρίνεται από τις θέσεις και τις προτάσεις της. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με πρόγραμμα και σοβαρότητα και εκεί θα κριθεί.

Μάρα Κουκουδάκη: Κυβερνητικός πόλος και όχι κόμμα διαμαρτυρίας…»

Στον Peloponnisos FM 103,9, και την εκπομπή «Ολα Λέγονται», η Μάρα Κουκουδάκη, στέλεχος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για τις εσωκομματικές διαδικασίες και την πορεία προς το επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Στόχος του Συνεδρίου, είπε, είναι το ΠΑΣΟΚ να βγει πιο ενωμένο, ισχυρό και προγραμματικά έτοιμο, διεκδικώντας ξανά τον ρόλο του ως αξιόπιστος κυβερνητικός πόλος και όχι κόμμα διαμαρτυρίας.

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, τόνισε πως αποτελούν απλώς μια «φωτογραφία της στιγμής», αμφισβητώντας την αξιοπιστία τους και υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση δεν δίνεται με ποσοστά, αλλά με πολιτική, πρόγραμμα και ουσιαστική επαφή με την κοινωνία.

Σχετικά με πιέσεις για συνεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτη, με μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ένα δημοκρατικό προσκλητήριο προς προοδευτικούς πολίτες και κοινωνικές δυνάμεις.

*Στο πλαίσιο των προσυνεδριακών δράσεων, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας διοργάνωσε χθες την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην ταβέρνα «Μανέττας» στη Δαφνούλα του Δήμου Ερυμάνθου, με προσκεκλημένη τη Μάρα Κουκουδάκη.

