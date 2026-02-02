Το ΜΙΔΑ βάζει τάξη στα ακίνητα: Πότε και τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες στο νέο Μητρώο Ακινήτων

Περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν την άνοιξη του 2026 να δηλώσουν αναλυτικά τη χρήση κάθε ακινήτου που κατέχουν, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Η υποχρεωτική αυτή δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα και θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια εάν κάθε ακίνητο χρησιμοποιείται ως:

κύρια κατοικία (ιδιοκατοίκηση)

(ιδιοκατοίκηση) δευτερεύουσα / εξοχική κατοικία

επαγγελματική στέγη (ιδιοχρησιμοποιούμενο)

(ιδιοχρησιμοποιούμενο) δωρεάν παραχωρούμενο (σε συγγενείς, φίλους κ.λπ.)

(σε συγγενείς, φίλους κ.λπ.) μισθωμένο (μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση)

(μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση) κενό

παραχωρημένο δικαίωμα εκμετάλλευσης

αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Το ΜΙΔΑ δημιουργεί για πρώτη φορά ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων που θα συνδέει:

τα στοιχεία του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

(ΚΑΕΚ) το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ

την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου

κάθε ακινήτου τα μισθωτήρια

τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος

Στόχος είναι η εξάλειψη των «παραθύρων» που επιτρέπουν σήμερα:

αδήλωτα ενοίκια («μαύρα» ενοίκια)

αδήλωτα τετραγωνικά

«γκρίζες» ιδιοκτησίες

ψευδείς δηλώσεις κενών ακινήτων ενώ καταναλώνουν ρεύμα

καταβολή επιδομάτων (π.χ. στεγαστικό, αγροτικά) σε μη δικαιούχους

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ το Σαββατοκύριακο, χαρακτήρισε το ΜΙΔΑ «την πιο συστηματική καταγραφή της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα». Όπως τόνισε, σκοπός δεν είναι η επιβολή νέων φόρων, αλλά η δημιουργία αξιόπιστης εικόνας της αγοράς ακινήτων, ώστε να σχεδιάζονται δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές – και ενδεχομένως να αφαιρούνται βάρη από ιδιοκτήτες και αγορά.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής επισήμανε ότι το ΜΙΔΑ θα επιτρέψει:

την προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2

των δηλώσεων Ε1 και Ε2 τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό ασυμφωνιών μεταξύ Κτηματολογίου και Taxisnet

ασυμφωνιών μεταξύ Κτηματολογίου και Taxisnet τη διασταύρωση με καταναλώσεις ρεύματος για τα δηλωμένα κενά ακίνητα

με καταναλώσεις ρεύματος για τα δηλωμένα κενά ακίνητα την ταυτοποίηση ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ

την ταχύτερη διόρθωση λαθών σε επιφάνειες, ποσοστά συνιδιοκτησίας κ.λπ.

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν την προ-συμπληρωμένη εικόνα της περιουσίας τους στο ΜΙΔΑ και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Πρόσθετα οφέλη για τους ιδιοκτήτες

Πέρα από τον έλεγχο, το Μητρώο θα λειτουργήσει ως ψηφιακός «φάκελος» κάθε ακινήτου, προσφέροντας:

ενιαία απεικόνιση όλης της περιουσίας σε μία οθόνη

αυτόματη ενημέρωση μετά από μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές

διασύνδεση με μισθωτήρια και συμβόλαια

ηλεκτρονική διεκπεραίωση δηλώσεων χωρίς φυσική παρουσία

συγκέντρωση αδειών, πιστοποιητικών και εγγράφων

Το μέτρο συζητήθηκε εκτενώς στο πρόσφατο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, με τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης, της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου και χιλιάδων ιδιοκτητών.

