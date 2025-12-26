Το μήνυμα της Σμαράγδας Καρύδη μετά το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε»

Η ανάρτηση της ηθοποιού στα social media και το «ευχαριστώ» προς το κοινό για την αγάπη του

26 Δεκ. 2025 23:31
Pelop News

Με μια ανάρτηση στα social media τοποθετήθηκε η Σμαράγδα Καρύδη μετά τη μετάδοση του επετειακού επεισοδίου της σειράς «Στο Παρά Πέντε», που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Είκοσι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς, η οποία άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση, οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν ξανά σε ένα reunion επεισόδιο. Το αφιέρωμα συνδύασε χιούμορ και συγκίνηση, με αναφορές και σε πρόσωπα που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Το επετειακό επεισόδιο κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ενώ αποσπάσματά του διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό αντιδράσεων από το κοινό.

Λίγες ώρες μετά την προβολή, η Σμαράγδα Καρύδη δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τες με μήνυμα ευχαριστίας προς τους τηλεθεατές και ευχές για τις γιορτές.

«Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

