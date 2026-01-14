Το μήνυμα της Σταυρούλας από το «Χαμόγελο» στη Λόρα: «Θα σε ακούσουμε χωρίς να σε κρίνουμε»

Το μήνυμα «είμαστε εδώ για σένα» μετέφερε στην 16χρονη Λόρα, η Σταυρούλα, μια από τις πιο νεαρές κοινωνικές λειτουργούς που εργάζονται για το Χαμόγελο του Παιδιού. Στα ελληνικά, αλλά και στα γερμανικά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για το κορίτσι: δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται, υπάρχει δίχτυ ασφαλείας, αρκεί να θελήσει να μιλήσει στους ανθρώπους του οργανισμού, που θα την ακούσουν χωρίς καμία κριτική.

Η επιλογή να απευθυνθεί στη Λόρα η νεαρή Σταυρούλα δεν ήταν τυχαία, αφού είναι σχετικά κοντά στην ηλικία της κοπέλας που μεθοδικά οργάνωσε τη φυγή από το σπίτι της στην Πάτρα με τα ίχνη της να εντοπίζονται μεν στην Αθήνα, αλλά η ίδια εξακολουθεί να μην έχει βρεθεί.

Δείτε το βίντεο με το μήνυμα της Σταυρούλας από το Χαμόγελο, στη Λόρα:

«Κάθε εξαφάνιση ανηλίκου προκαλεί ανησυχία. Οι πρώτες ώρες είναι καθοριστικές για την ασφάλεια του παιδιού», λένε οι άνθρωποι του Χαμόγελου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Σταυρούλα Σπυροπούλου, (έχει το ίδιο μικρό όνομα με τη νεαρή συνάδελφό της στο βίντεο) η κινητοποίηση ξεκίνησε άμεσα από την ημέρα της εξαφάνισης, στις 8 Ιανουαρίου, μόλις οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το παιδί αγνοείται. Ο οργανισμός ενημερώθηκε την ίδια ημέρα και αμέσως κινητοποιήθηκε, ενεργοποιώντας το μηχανισμό missing children.

Όπως εξήγησε, οι γραμμές βοήθειας του Οργανισμού λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν, παρέχοντας εξειδικευμένη υποστήριξη τόσο σε παιδιά όσο και σε οικογένειες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ευρωπαϊκή γραμμή 116000, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο ενημέρωσης και άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις εξαφανίσεων.

Στις 11 Ιανουαρίου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Amber Alert καθώς υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι το παιδί ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Παράλληλα, υπήρξε συντονισμός με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ενημερώθηκε και ο ευρωπαϊκός οργανισμός Missing Children Europe, σε περίπτωση που το παιδί έχει μετακινηθεί εκτός Ελλάδας. Πρόσφατα κινητοποιήθηκε και η ειδική ομάδα έρευνας και διάσωσης «Θανάσης Μακρής» για πιθανή εμφάνιση στην περιοχή του Ζωγράφου μετά από μαρτυρία που προέκυψε.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι βασικός στόχος όλων αυτών των ενεργειών είναι το ίδιο το παιδί. «Είναι πολύ σημαντικό, αν με οποιονδήποτε τρόπο έχει δει ότι την αναζητούμε, να γνωρίζει ότι είμαστε εδώ για να ζητήσει βοήθεια και να νιώσει ασφάλεια», σημείωσε η κοινωνική λειτουργός, υπογραμμίζοντας ότι κάθε κίνηση γίνεται με πρόθεση φροντίδας και προστασίας.

Αναφερόμενη στους λόγους που οδηγούν παιδιά και εφήβους στη φυγή, εξήγησε πως συνήθως εντοπίζονται δύο βασικά ενδεχόμενα: είτε προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας, είτε εξωτερικοί κίνδυνοι, συχνά μέσω διαδικτύου, από άτομα που μπορεί να τα εκμεταλλευτούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η φυγή εμφανίζεται στο μυαλό του παιδιού ως «λύση», ωστόσο πρόκειται για μια πλασματική αίσθηση ασφάλειας.

Παράλληλα, η κινητοποίηση των πολιτών θεωρείται κρίσιμη, πάντα όμως με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή του παιδιού. «Μιλάμε για την προσωπική του ιστορία και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί», τόνισε.

Όσον αφορά ειδικά τις φυγές εφήβων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις γονικής αρπαγής, περιπτώσεις αρπαγής από τρίτο πρόσωπο αποτελούν το πιο μικρό ποσοστό. Η κύρια ανησυχία αφορά τις συνθήκες στις οποίες εκτίθενται τα παιδιά ,καθώς και τον κίνδυνο να εμπλακούν σε διαδικασίες εκμετάλλευσης.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: η γνώση ότι υπάρχει η ευρωπαϊκή γραμμή 116000 και η άμεση επικοινωνία με εξειδικευμένους φορείς μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση της κοινωνίας δεν είναι πίεση, αλλά μια συλλογική πράξη φροντίδας, με μοναδικό στόχο την ασφάλεια και την προστασία της Λόρας στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και όσων παιδιών αγνοούνται και πιθανώς είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους.

