Το μήνυμα του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον «άπιστο» Θωμά

Ο βουλευτής Αχαϊας και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης παρέστη το πρωί της Κυριακής, μαζί με πολλούς ακόμα πιστούς, στο εκκλησάκι του Αγίου Θωμά στην Αχαΐα Κλάους και τίμησε μια ημέρα με ιδιαίτερο νόημα.

«Η ορθόδοξη πίστη δεν είναι τυφλή αποδοχή. Πιστεύει και ερευνά. Αυτό έκανε και ο Θωμάς: αναζήτησε την αλήθεια και οδηγήθηκε σε βαθύτερη πίστη. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κ. Κατσανιώτης.

