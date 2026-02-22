Το μήνυμα του Δ. Γιαννακόπουλου μετά το Κύπελλο

22 Φεβ. 2026 10:59
22 Φεβ. 2026 10:59
Τα επινίκια στον οργανισμό του Παναθηναϊκού AKTOR καλά κρατούν μετά την επικράτηση επί του Ολυμπιακού με 79-68 και την κατάκτηση του Allwyn Final 8.

Ο ισχυρός άνδρας της “πράσινης” ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο από ευδιάθετος μετά την εμφάνιση και τον τίτλο που πήρε η ομάδα του, δίνοντας το σύνθημα για triple crown από το εξοχικό του στο Σούνιο.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας επιχειρηματίας ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μαζί με το Κύπελλο Ελλάδας Allwyn θα τοποθετήσει στο γνωστό τραπεζάκι του ακόμα δύο τρόπαια, εννοώντας φυσικά τη EuroLeague και τη Stoiximan GBL.

