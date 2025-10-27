Το μήνυμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας γαι την 28η Οκτωβρίου

Το μήνυμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου: «Μήνυμα ενότητας, θάρρους και πίστης στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

27 Οκτ. 2025 10:03
Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Μήνυμα ενότητας, θάρρους και πίστης στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας:

«Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο της νεότερης ελληνικής Ιστορίας και σύμβολο της εθνικής μας ενότητας, του θάρρους και της αντίστασης απέναντι σε κάθε μορφή υποταγής και τυραννίας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτής της ημέρας, τιμά τη μνήμη των γεγονότων και των ανθρώπων που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Το “Όχι” του 1940 δεν ήταν, απλώς, μια στιγμή ηρωισμού, αλλά μια καθολική στάση ψυχής και αξιοπρέπειας ενός ολόκληρου λαού που αντιστάθηκε ενωμένος απέναντι στο σκοτάδι του φασισμού.

Για την Πάτρα και την Αχαΐα, η μνήμη εκείνων των ημερών είναι ιδιαίτερα ζωντανή. Ο ιταλικός βομβαρδισμός της Πάτρας, που σκόρπισε τον θάνατο και την καταστροφή στις πρώτες ώρες του πολέμου, σφράγισε βαθιά τη συλλογική μνήμη της αχαϊκής πρωτεύουσας. Οι Πατρινοί, όμως, στάθηκαν όρθιοι, με θάρρος και ψυχική δύναμη, συμμετέχοντας ενεργά στον εθνικό αγώνα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας τιμά με σεβασμό όλους όσοι αγωνίστηκαν για την πατρίδα, και ιδιαίτερα όλους τους συμπολίτες μας που υπέστησαν τις τραγικές επιπτώσεις του πολέμου.

Ας μας εμπνέει η επέτειος αυτή, ώστε να πορευόμαστε με ενότητα, ευθύνη και πίστη στις αξίες που κράτησαν ζωντανό το Έθνος μας μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές της Ιστορίας του».
