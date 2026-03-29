Το μήνυμα του Γιώργου Καρβουνιάρη για το «νέο» ΠΑΣΟΚ

«Δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στη νέα γενιά του ΠΑΣΟΚ, άνθρωποι που κουβαλούν την ιστορία του Κινήματος».

29 Μαρ. 2026 21:22
Pelop News

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Καρβουνιάρης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με το εμβληματικό στέλεχος Απόστολο Κακλαμάνη: «Μεγάλη συμμετοχή, δυναμική παρουσία, καθαρό μήνυμα.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς ένα κόμμα του σήμερα. Είναι η ζωντανή συνέχεια μιας ιστορικής διαδρομής, με ρίζες βαθιά στην κοινωνία και στους αγώνες του ελληνικού λαού. Στο συνέδριο, αυτή η αλήθεια φάνηκε ξανά.

Δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στη νέα γενιά του ΠΑΣΟΚ, άνθρωποι που κουβαλούν την ιστορία του Κινήματος.

Συνοδοιπόροι του Ανδρέα Παπανδρέου, πρόσωπα που δεν συμβολίζουν μόνο το παρελθόν, αλλά δίνουν νόημα στο παρόν και προοπτική στο μέλλον.

Η νέα δυναμική δεν γεννήθηκε τυχαία. Πατάει πάνω σε στέρεες βάσεις, σε αξίες που άντεξαν στον χρόνο και επιστρέφουν πιο επίκαιρες από ποτέ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξανά εδώ. Με ρίζες βαθιές και βλέμμα μπροστά»!

